Почему в США участились случаи утечки в СМИ секретных данных спецслужб

Соединённых Штатах широко обсуждается новая утечка данных ФБР . Согласно получившей огласку секретной информации, сотрудники Федерального бюро расследований вербуют мигрантов, угрожая им депортацией, а затем высылает «отработанных» агентов из страны. Эти сведения передал СМИ офицер ФБР Тэрри Элбри. Во вторник он признался в содеянном, подчеркнув, что следовал «велению совести». По мнению экспертов, одна из основных причин участившихся в последние годы «сливов» информации из органов разведки — внедрение новых практик работы силовиков США, допускающих отступление от закона.

Вербовка и шантаж

Офицер ФБР Тэрри Джеймс Элбри признался в суде в передаче секретных сведений журналистам. Об этом 18 апреля написало издание Washington Times со ссылкой на сообщение американского Минюста и адвокатов подсудимого.

На основе материалов, которые сотрудник ФБР отдал представителям СМИ, в интернет-издании The Intercept была опубликована статья «Секретные правила ФБР». В публикации рассказывалось, что Федеральное бюро расследований разработало инструкции по противодействию терроризму и правилам вербовки агентов. В ней рекомендовалось применять шантаж к тем информаторам, которые являются мигрантами из других стран, и способствовать их депортации из США, когда в их услугах больше нет необходимости.

Отмечалось также, что работники ФБР имеют право на максимально упрощённый доступ к личным данным граждан, включая материалы телефонных переговоров и интернет-переписки, когда занимаются раскрытием или предотвращением терактов.

«Например, сотрудники ФБР имеют право находить компрометирующую информацию на потенциальных информаторов, причём, даже в том случае, если эти люди не заподозрены ни в каких нарушениях закона, использовать миграционный статус человека, чтобы склонить его к сотрудничеству со спецслужбой, а позже помогать депортировать подобных лиц с территории Соединённых Штатов, если они перестали представлять интерес для спецслужб», — говорилось в материале The Intercept.

В статье подчёркивалось, что ФБР имеет право вести скрытое видеонаблюдение и аудиозапись в жилищах американцах, а также — слежку за журналистами без разрешения суда на подобные оперативные мероприятия.

Как пишет американская пресса, Элбри отслужил в ФБР 17 лет. Последним местом его работы был международный аэропорт Миннеаполис /Сент-Пол, где он занимался вопросами профилактики терактов. До этого он выполнял различные задачи в качестве сотрудника ФБР как на территории Америки, так и за её пределами, в частности — в Ираке

В суде он признался в «незаконном раскрытии информации, которая имеет важность для обеспечения национальной безопасности». Элбри грозит до 10 лет лишения свободы.

Продолжил традицию

Профессор Академии военных наук США, американист Сергей Судаков отметил в беседе с RT, что в последние несколько лет в Соединённых Штатах наметилась чёткая тенденция, когда сотрудники спецслужб, недовольные противозаконными действиями американских силовых структур, передают сведения закрытого характера в СМИ.

Один из таких громкий случаев произошел с лейтенантом ВВС США Карен Квятковски, которая служила в штабе во время боевых действий в Ираке в 2003 году. Она написала несколько колонок в журнале The American Conservative и других СМИ США, где разоблачала коррупцию внутри разведывательных структур Пентагона и влияние коррупционных схем на ход иракской компании. Статьи Квятковски писала уже не будучи кадровым офицером армии, поэтому у неё не возникло проблем с законом.

Широкий общественный резонанс вызвала история рядового армии США Брэдли Мэннинга . Он проходил службу в батальоне поддержки 2-й бригады 10-й горнострелковой дивизии быстрого реагирования, находившейся в составе американского контингента в Ираке. В его обязанности входила первичная обработка разведданных, в силу чего он имел доступ к секретным материалам. Он обнаружил видеозапись, на которой было видно, как два американских вертолёта по ошибке расстреляли более 15 мирных иракцев. Эти кадры Мэннинг отправил представителям сайта Wikileaks . Военный трибунал США приговорил Мэннинга к 35 годам лишения свободы. Позже президент Соединённых Штатов Барак Обама сократил срок наказания военнослужащему.

Агентства национальной безопасности Однако символом взбунтовавшегося разведчика остаётся бывший технический специалист американской ЦРУ Эдвард Сноуден . В начале июня 2013 года он сообщил СМИ секретную информацию, касающуюся тотальной слежки, которую ведут американские спецслужбы за коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру с помощью информационных сетей и систем связи.

Как позже сообщили представители Минобороны США, Сноудэн похитил около 1,7 млн фалов со сведениями о важнейших операциях ВВС, ВМС и морской пехоты США. Программисту были заочно предъявлены обвинения в шпионаже. Он покинул территорию США и бежал в Гонконг , а потом прибыл в московский аэропорт Шереметьево . Там он больше месяца жил в капсюльном отеле авиаузла, затем ему предоставили российский вид на жительство. Бывший работник АНБ до сих пор находится на российской территории.

«Не герои, но и не предатели»

Причиной того, что сотрудники силовых ведомств США в последнее время нередко идут на должностные преступления и передают закрытую информацию журналистам стал отход спецслужб США от принципов работы, сформированных после Уотергейтского скандала, считает политолог, эксперт по российско-американским отношениям Виктор Олевич

«После Уотергейта американские власти провели серьёзную ревизию принципов работы ФБР, ЦРУ и других спецслужб. Была сформирована комиссия сенатора Фрэнка Чёрча, которая исследовала преступные практики спецслужб и ввела ограничения в их деятельность, а также установила механизм надзора за ними, причём как со стороны конгресса, так и со стороны общественности», — заявил эксперт в интервью RT.

После теракта 11 сентября 2001, по словам эксперта, эти принципы были отодвинуты на второй план.

«Теракт 11 сентября был использован как предлог для серьёзного расширения полномочий спецслужб, в частности, был введён знаменитый «Патриотический акт», который разрешил ФБР широко применять просушку телефонов и контроль за интернет-перепиской», — добавил Олевич.

По мнению эксперта, многие офицеры силовых структур США негативно отнеслись к этим изменениям законодательства, так как стали замечать, что, прикрываясь новыми нормативными актами, ФБР, ЦРУ и иные разведслужбы стали нарушать конституцию Соединённых Штатов и вмешиваться в политическую жизнь.

«Некоторое сотрудники контрразведывательного и разведывательного американского сообщества решили, что обязаны служить прежде всего американскому обществу, а значит, их долг сообщить максимально широкому кругу американцев о нарушениях, допускаемых спецслужбами. И единственным способом это сделать в их положении оказалась передача закрытых сведений в СМИ», — подчеркнул Олевич.

По его словам, многие разоблачители прекрасно понимали что их могут ждать крайне негативные последствия — начиная от потери карьеры до серьёзных тюремных сроков или даже смертельного исхода.

«Однако они руководствовались чувством долга перед американскими гражданами и шли на подобный риск. А поскольку нарушения закона со стороны спецслужб никуда не делись, то мы вполне можем ожидать появления новых подобных разоблачителей», — заключил Олевич.

При этом в американском обществе в последние годы к сотрудникам спецслужб, корторые передали для публикации в СМИ секретные сведения, зачастую относятся с пониманием, отметил Судакова.

«Люди считают, что такой сотрудник пренебрёг своей карьерой и личным благополучием, чтобы избавить общество от негативных явлений, можно сказать, совершил акт самопожертвования. А потому в обществе его будут воспринимать если не как героя, то уж точно не как предателя», — заключил Судаков.