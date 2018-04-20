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Лавров высказался по поводу саммита США-КНДР
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Саммит США-КНДР будет способствовать мирному решению проблем, заявил Лавров 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына станет шагом в сторону от военного кризиса, силового решения проблемы Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"Потому что это шаг от перспективы военного кризиса, военного решения этой проблемы — проблемы Корейского полуострова. И мы очень надеемся, что он даст старт процессу деэскалации напряженности", — сказал Лавров.
Он добавил, что когда Россия и Китай выдвинули в 2017 году идею "дорожной карты", там как раз шла речь о том, чтобы начать диалог между КНДР и Южной Кореей, а также между Пхеньяном и Вашингтоном, "и создать какую-то рамку, которая позволит обсуждать взаимные претензии и взаимные озабоченности".
Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие санкции против Пхеньяна. США, Южная Корея, с которыми у КНДР осложнились отношения, призвали оказывать давление на Пхеньян.
Москва при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Впервые о кратком содержании "дорожной карты" рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в июне 2017 года. Первым этапом плана, который иногда называют "двойным замораживанием", должно стать снижение военной напряженности: отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.
В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров. Кроме этого, лидер КНДР в мае может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.
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