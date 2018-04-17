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Американский беспилотник замечен у границ РФ
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Американский беспилотник замечен у границ РФ 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: Reuters
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил новый длительный разведывательный полет у берегов Крыма и Краснодарского края. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Тяжелый американский беспилотник с бортовым номером 10-2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. В 15:48 мск он был замечен в 50 км от побережья Крыма в районе Фороса на высоте 16 тысяч метров.
Затем в течение 2,5 часов самолет курсировал вдоль морских границ РФ на Черном море от самой западной точки Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, а также всего побережья Краснодарского края до Сочи.
Сообщается, что беспилотник приближался к побережью Крыма на 35 км, а к берегам Краснодарского края — на 40-45 км.
Согласно техническим возможностям Global Hawk, со своих позиций он мог наблюдать за всей территорией Крыма и Кубани, а также частью Ставропольского края.
В 19:00 мск разведчик вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился на Донбасс.
Тот же беспилотник в ночь 14 апреля перед началом ракетных ударов по Сирии вел разведку вблизи ее территории и расположенных на побережье страны российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.
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