Америка решила помешать Трампу

В США решили помешать Трампу применять военную силу

Крокер отметил, что на протяжении многих лет предпринималось «множество усилий по обновлению этих полномочий».

«Хотя впереди еще предстоит работа, я рад, что мы достигли соглашения, которое рассмотрит комитет», — приводит агентство его слова.

Законопроект должен ограничить полномочия президента и усилить роль Конгресса в решении подобных вопросов. Голосование должно состояться 23 апреля.

Дискуссии о роли Конгресса и правах президента в ведении войны за рубежом возобновились с новой силой после нанесения ударов США и союзников по Сирии 14 апреля.

Многие сенаторы возмущены тем, что подобное решение было принято без обсуждения с законодателями.