СМИ сообщили о снижении боевого духа вооруженных сил США

Например, по данным портала Military Times, если в 2009 году 91 процент американских военных был доволен своей жизнью и службой, то к 2014 году их число сократилось до 56 процентов. Все хуже дело с новобранцами. Несколько лет назад вооруженные силы отсеивали около 40 процентов всех желающих поступить на военную службу, но теперь число рекрутов сократилось, поэтому отсеивается уже менее 30 процентов заявок.

Пакистан, Клэй считает, что причиной тому — невнятная политическая стратегия США , которая делает военные успехи недолговечными: «После 17 лет войн американские военнослужащие вдоволь насмотрелись на проявления патриотизма, но практически не слышали общественной дискуссии о том, ради чего ведутся эти войны». Нередко даже высшее военное руководство прямо говорит об этом. Президент Барак Обамы в 2015 году в разгар военных кампаний в Афганистане Ираке заявил, что США уже выиграли обе войны, что вызвало недоумение войск, не понимавших, в чем тогда их дальнейшая миссия. Не лучшим образом дела обстоят при Дональде Трампе . «Мы не выигрываем войну в Афганистане», — отрезал на слушаниях в прошлом году шеф Пентагона Джеймс Мэттис . Сейчас администрация США делает громкие заявления о победе над террористической группировкой ДАИШ (запрещена в РФ — «РГ») и в целом в несколько раз увеличила число силовых операций в таких странах как Йемен Сомали . Но внятной политики, поясняющей как это обеспечивает безопасность США и поможет предотвратить террористическую угрозу в будущем, так и не появилось.

В результате американские военные все меньше понимают, за что они должны рисковать своими жизнями. «Не удивительно, что боевой дух упал, а служащие не видят цели. Ведь ни публика, ни конгресс, ни даже верховный главнокомандующий не принимают войны всерьез», — заключает автор статьи.