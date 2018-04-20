Сенаторы США пригрозили Турции санкциями

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Третий межкорейский саммит: пробный камень для Трампа

Трамп считает, что Китай и Россия занимаются играми с курсами валют

WSJ: Трамп выступает за то, чтобы при атаке по Сирии пришлось "заплатить" РФ и Ирану