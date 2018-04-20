Сенаторы США пригрозили Турции санкциями

Сенаторы Конгресса США Джеймс Лэнкфорд (республиканец от штата Оклахома) и Джинн Шахин (демократ от штата Род-Айленда) призвали к введению санкций в отношении Анкары, если та не освободит американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями по обвинению в участии в попытке военного переворота в Турции в 2016 году. Об этом сообщила в четверг газета The Hill.
В совместном заявлении американские законодатели осудили действия правительства Турции в отношении Брансона и пригрозили Анкаре экономическими санкциями — с их фиксацией в бюджетном законопроекте США на 2019 финансовый год — если пастор в самое ближайшее время не будет отпущен на свободу.
"Представители Турции, причастные к задержанию любого невиновного американского гражданина, должны нести международную ответственность, а действия в отношении пастора Брансона в частности квалифицируются как захват заложников, — цитирует издание заявление двух сенаторов. — Мы хотим сотрудничества и укрепления связей между двумя нашими странами, но правительство США ответственно за обеспечение безопасности и благополучия своих граждан".
Двумя днями ранее освобождения Брансона, удерживаемого в Турции уже около 18 месяцев, потребовал президент США Дональд Трамп. Он назвал пастора порядочным человеком, преследуемым без каких-либо оснований.
Турецкая прокуратура обвиняет американского пастора в связях с запрещенной в Турции "Террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО) и требует для него пожизненного заключения. Как сообщила турецкая газета "Джумхуриет", Брансон отрицает любые связи с путчистами. По данным агентства Reuters, в 2017 году президент Турции Тайип Эрдоган предложил США отпустить Брансона в обмен на исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США и обвиняемого Анкарой в организации путча 2016 года и руководстве ФЕТО.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения.