Трамп предъявил России новое обвинение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай занимаются играми с девальвацией валют, и назвал это неприемлемым.
Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U. S. keeps raising interest rates. Not acceptable!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 апреля 2018 г.
«Россия и Китай играют в игры с девальвацией валют, в то время как США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!» — написал он в Twitter.
Министерство финансов начало в феврале 2017 года покупать валюту на внутреннем рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности цен на нефть.
4 апреля сообщалось, что ведомство направит более 240 млрд рублей дополнительных доходов на покупку валюты.