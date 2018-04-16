Трамп предъявил России новое обвинение

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Трамп обвинил Россию и Китай в играх с девальвацией валют 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай занимаются играми с девальвацией валют, и назвал это неприемлемым.
«Россия и Китай играют в игры с девальвацией валют, в то время как США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!» — написал он в Twitter.
Министерство финансов начало в феврале 2017 года покупать валюту на внутреннем рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности цен на нефть.
4 апреля сообщалось, что ведомство направит более 240 млрд рублей дополнительных доходов на покупку валюты.
RT на русском: последние новости
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Комментарии47  Ещё 5 источников 
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