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Большинство немцев считают Трампа опаснее Путина
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Большинство немцев считают Трампа опаснее Путина, показал опрос 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Большинство жителей Германии (свыше 75%) считают, что президент США Дональд Трамп опаснее своего российского коллеги Владимира Путина, показал опрос, проведенный институтом Forsa по заказу Wiese Consult GmbH.
Отвечая на вопрос, боятся ли они России, 83% немцев ответили отрицательно, 17% — положительно.
Половина респондентов считает, что ответственность за рост напряженности между Западом и Россией несут США, 25% — Россия, 7% — руководство стран Евросоюза, 8% считают, что вина лежит на всех.
За постепенное снятие антироссийских санкций высказались 55% немцев. За усиление — 13%.
Опрос проводился с 10 по 13 апреля. В нем приняли участие 2025 совершеннолетних граждан Германии.
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