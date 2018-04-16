Большинство немцев считают Трампа опаснее Путина, показал опрос

Отвечая на вопрос, боятся ли они России , 83% немцев ответили отрицательно, 17% — положительно.

Половина респондентов считает, что ответственность за рост напряженности между Западом и Россией несут США, 25% — Россия, 7% — руководство стран Евросоюза , 8% считают, что вина лежит на всех.

За постепенное снятие антироссийских санкций высказались 55% немцев. За усиление — 13%.

Опрос проводился с 10 по 13 апреля. В нем приняли участие 2025 совершеннолетних граждан Германии.