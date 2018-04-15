Ещё
США накажут Россию за поддержку Асада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США накажут Россию за поддержку Асада 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Carolyn Kaster / AP
Посол США в Москве Джон Хантсман направил в МИД России письмо, в котором говорится, что американские власти готовят новые антироссийские санкции. С содержанием послания ознакомился «Коммерсантъ».
>>В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
По информации газеты, ограничительные меры станут ответом на поддержку Россией президента Сирии Башара Асада, которого США считают ответственным за организацию химических атак в республике.
Издание пишет, что в первой части письма объясняется мотивация военной операции, осуществленной 14 апреля силами США, Франции и Великобритании. В Вашингтоне считают, что Дамаск виновен в применении химоружия в отношении сирийцев, и международное сообщество обязано принять меры, чтобы остановить Асада. Во второй части посол Хантсман уведомляет Москву о намерении американской стороны ввести в отношении России новые санкции.
14 апреля о готовящемся усилении Соединенными Штатами антироссийского санкционного режима написала и британская Daily Mail со ссылкой на источник и материалы Белого дома. В администрации США и американском Минфине эту информацию пока не прокомментировали.
Ночью 14 апреля военные США, Франции и Великобритании нанесли массированные ракетные удары по трем объектам на территории Сирии, которые, как полагают в Вашингтоне, являются частью действующей в ближневосточной республике программы по производству и хранению химического оружия. Поводом для бомбежек стала сброшенная на город Дума под Дамаском хлорная бомба, о чем сообщали повстанцы. Сирийское правительство и Россия не подтвердили информацию о применении химоружия и заявляют, что это провокация.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии164
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США605
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии246
Ракеты Трампа подстрелили рубль364
Подписчики ополчились на Галкина39
В «Артеке» рассказали, как отдыхали дети Асада59
Видео
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение