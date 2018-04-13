Директор ЦРУ рассказал о противостоянии с Россией

Кандидат в госсекретари США рассказал о политике по отношению к России

США необходимо продолжать ужесточать свою политику в отношении России . Эта мысль лейтмотивом прошла сквозь все выступление кандидата на пост госсекретаря США Майкла Помпео на состоявшихся в четверг слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры. Эти слушания прошли в профильном комитете Сената Конгресса США — по иностранным делам и продолжались пять часов.

Санкции

Помпео высказался в первую очередь за то, чтобы американские власти продолжали ужесточать односторонние санкции в отношении России. "Еще предстоит проделать больше работы по CAATSA. Еще предстоит проделать больше работы по другим санкционным положениям. Я с готовностью это признаю", — сказал Помпео.

КНДР. CAATSA — это закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был подписан президентом США Дональдом Трампом летом 2017 года. Данный нормативно-правовой акт ввел различные новые односторонние ограничительные меры против России, Ирана

" [Президент России] Владимир Путин еще не воспринял в достаточной степени сигнал [со стороны США]. И нам необходимо продолжать работать над этим", — утверждал 54-летний Помпео, который в настоящее время является директором Центрального разведывательного управления США.

С точки зрения Помпео, едва ли не все действия Москвы на международной арене в настоящее время направлены на то, чтобы "подорвать демократию на Западе", и Вашингтон "не может позволить", чтобы Россия реализовала свое возможное желание стать новым мировым лидером.

Администрации США следует "давать отпор" российским властям "в каждом регионе" и "на каждом векторе: в сфере киберпространства, экономики", полагает Помпео.

Политика сдерживания

При этом Помпео предупредил, что США собираются проводить обновленную политику сдерживания России.

"Я никому не уступаю в плане своих взглядов на угрозу, которую Россия представляет Америке", — сказал Помпео. "И, если моя кандидатура будет утверждена в качестве госсекретаря США, то, позвольте мне вас заверить, нынешняя [американская] администрация продолжит, как она это делала на протяжении последних 15 месяцев, предпринимать подлинные действия, чтобы давать отпор [Москве], чтобы перезагрузить отношения сдерживания применительно к России", — подчеркнул вероятный сменщик Рекса Тиллерсона в кресле госсекретаря США.

Он напомнил, что американское правительство уже предприняло за последние месяцы серию действий. Помпео пояснил, что имеет в виду, в частности, шаги, сделанные после покушения в марте в Великобритании на бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля , завербованного в свое время спецслужбами Запада. Эти меры Вашингтон принял, работая "чрезвычайно тесно" со своими "европейскими союзниками", констатировал Помпео.

"Уникальная, но не исключительная"

Комментируя роли, которые Москва и Вашингтон, по его оценке, играют на мировой арене, Помпео предположил, что Россия является уникальной, но не исключительной, в отличие от США, страной.

"Наша — уникальная, исключительная страна. Россия — уникальная, но не исключительная. Она [Россия] ведет себя таким образом, который разительно отличается от того, который мы [США] можем когда-либо рассматривать", — утверждал нынешний шеф ключевого американского разведывательного ведомства.

А в тексте своего вступительного слова на 13 страницах, подготовленного к слушаниям, Помпео пообещал, что "мягкой политики" на российском направлении больше не будет.

"Исторический конфликт между Соединенными Штатами и Советским Союзом, а теперь Россией, вызван плохим поведением России", — утверждал Помпео.

Сирийский узел

Многочисленные попытки американских законодателей пролить свет на вопрос о том, намерена или нет исполнительная ветвь власти США наносить удары по Сирии в связи с обвинением правительства в Дамаске в применении 7 апреля химического оружия в населенном пункте Дума , успехом не увенчались. Помпео указал, что до сих пор является главой ЦРУ, принимает самое активное участие в межведомственных дебатах относительно того, следует ли бомбить Сирию и наотрез отказался обсуждать эту тему.

Он, впрочем, выразил уверенность, что у Трампа имеются все необходимые полномочия для использования военной силы против Сирии, что Белому дому не требуется получать отдельную санкцию Капитолийского холма на проведение такой возможной операции.

"В каждом случае, где можем, мы должны работать вместе с Конгрессом. Но да, я считаю, что у президента есть национальные полномочия сделать это. Я верю, что у него есть это право", — заявил Помпео.

Кроме того, он сообщил, что администрация Трампа сократила численность американских военнослужащих, размещенных в Сирии. Однако никаких деталей на этот счет глава ведомства в Лэнгли не привел. Из его высказываний следовало, что это сокращение произошло еще до резкого всплеска напряженности вокруг Сирии.

Кризис на Корейском полуострове

Затронув проблематику кризиса на Корейском полуострове, Помпео прежде всего заверил, что не выступает против смены власти в КНДР. "Я никогда не выступал против смены режима в Северной Корее и не выступаю сейчас", — сказал кандидат на пост госсекретаря США.

В связи с этим он сообщил, что, по мнению Вашингтона, цель потенциального саммита двух стран должна заключаться в подготовке соглашения, устраняющего ядерную угрозу в адрес США со стороны КНДР.

"Цель — выработать соглашение с руководством Северной Кореи, заключающееся в том, что оно полностью и проверяемым образом отойдет от своих усилий, направленных на то, чтобы создавать риск для Америки при помощи ядерных вооружений", — сказал Помпео.

У него поинтересовались, по-прежнему ли США стремятся к "полной, проверяемой и необратимой" денуклеаризации Корейского полуострова. Однако Помпео дал на это ответ, из которого фактически следовало, что Вашингтон, добиваясь ликвидации ядерного оружия Пхеньяна , сам желает сохранить свой "ядерный зонтик" в регионе.

"Я бы с осторожностью относился к слову "полная". У Северной Кореи также имеется существенный военный арсенал, одна из крупнейших в мире армий. Нам надо гарантировать, что мы продолжаем обеспечивать рамки стратегического сдерживания для своих союзников в регионе — южнокорейцев, японцев и других. Но цель [возможной] встречи [на высшем уровне] — заняться этой ядерной угрозой Соединенным Штатам", — заявил директор ЦРУ.

Он подтвердил, что подготовка к возможной встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына продолжается. Тем не менее у американской стороны "нет иллюзий" по поводу того, что в ходе возможного саммита, который, согласно выраженной Трампом надежде, может пройти в мае или начале июня, сразу удастся достигнуть всеобъемлющего соглашения, добавил Помпео.

Иранский атом

Говоря о Совместном всеобъемлющем плане действий, заключенном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН Германией с Ираном в 2015 году, претендент на должность госсекретаря США напомнил, что позиция Трампа сводится к тому, чтобы пересмотреть эту ядерную сделку.

"Если меня утвердят в должности, то я немедленно приступлю к работе с нашими партнерами, чтобы устранить недостатки Совместного всеобъемлющего плана действий. Ставки очень высоки. Я рассчитываю обсудить этот вопрос с нашими ключевыми союзниками на министерской встрече Группы семи 22 апреля и на министерской встрече стран-членов НАТО позднее на той же неделе", — подчеркнул Помпео.

"Я хочу исправить эту сделку. Это цель. Я думаю, что это в лучших интересах Соединенных Штатов", — добавил он.

Афганская кампания

Дебатируя с сенатором Рэндом Полом (республиканец, от штата Кентукки), Помпео заявил, что, на его взгляд, США еще не могут вывести войска из Афганистана

"Я считаю, что курс действий, выбранный президентом Трампом, является правильным. Он скромен применительно к намеченной миссии. Он признает, что мы там находимся ужасно долгое время, и что у нас есть задача ухода, но не готовы уйти до тех пор, пока Америка не окажется в состоянии в огромной степени ослабить террористическую угрозу, которая может исходить оттуда в наш адрес", — сказал Помпео.

"И хотя я хочу уйти точно так же, как и вы, мы еще не добрались до того этапа, когда это надлежало бы сделать", — заявил шеф ЦРУ, обращаясь к Полу. Этот законодатель активно настаивал на том, чтобы американская администрация приступила к выводу своего воинского контингента из Афганистана. По словам Помпео, правительство США хочет добиться в том числе "большей стабильности в Афганистане".

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. Речь идет о самой долгой зарубежной военной кампании США.

Предстоящее голосование

По итогам слушаний председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Коркер (республиканец, от штата Теннесси) проинформировал, что голосование по кандидатуре Помпео состоится 23 апреля. "Я надеюсь, что комитет [по иностранным делам] проголосует за кандидатуру Помпео 23 апреля, а Сенат полного состава — вскоре после этого", — сказал Коркер.