США изучат целесообразность Транстихоокеанского партнерства

"В прошлом году президент сдержал свое обещание прекратить соглашение по ТТП, заключенное администрацией (Барака) Обамы, потому что это было несправедливо по отношению к американским рабочим и фермерам, — цитирует РИА Новости заявление Уолтерс. — Президент последовательно заявлял, что будет готов к гораздо лучшей сделке".

С этой целью, по словам представителя Белого дома, Трамп попросил торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и директора национального совета по экономике Ларри Кудлоу «еще раз изучить, может ли такое лучшее соглашение быть предметом переговоров или нет».

Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве было заключено в 2015 году. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Участниками соглашения стали 12 государств: США, Канада

В январе прошлого года Трамп подписал указ о выходе Вашингтона из договора, после чего он был переработан и получил название CPTPP.

Министры иностранных дел 11 стран Азии и Америки подписали в начале марта в Чили переработанное после выхода США соглашение о ТТП.