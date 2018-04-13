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США изучат целесообразность Транстихоокеанского партнерства
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США изучат целесообразность Транстихоокеанского партнерства 

Российская Газета 28 минут назад
Американский президент Дональд Трамп поручил рассмотреть целесообразность переговоров по заключению нового Транстихоокеанского партнерства (ТТП) со странами региона. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдсей Уолтерс.
"В прошлом году президент сдержал свое обещание прекратить соглашение по ТТП, заключенное администрацией (Барака) Обамы, потому что это было несправедливо по отношению к американским рабочим и фермерам, — цитирует РИА Новости заявление Уолтерс. — Президент последовательно заявлял, что будет готов к гораздо лучшей сделке".
С этой целью, по словам представителя Белого дома, Трамп попросил торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и директора национального совета по экономике Ларри Кудлоу «еще раз изучить, может ли такое лучшее соглашение быть предметом переговоров или нет».
Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве было заключено в 2015 году. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Участниками соглашения стали 12 государств: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.
В январе прошлого года Трамп подписал указ о выходе Вашингтона из договора, после чего он был переработан и получил название CPTPP.
Министры иностранных дел 11 стран Азии и Америки подписали в начале марта в Чили переработанное после выхода США соглашение о ТТП.
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