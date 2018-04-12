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Помпео рассказал, как США помешают Ирану производить ядерное оружие
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Помпео рассказал, как США помешают Ирану производить ядерное оружие 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Кандидат на пост американского госсекретаря Майк Помпео заявил, что США будут использовать дипломатию, а не военные методы для предотвращения создания ядерного оружия в Иране.
Сейчас в международном комитете сената США проходят слушания по рассмотрению кандидатуры Помпео на пост госсекретаря США.
Помпео подчеркнул, что он не выступает за нанесение военного удара по Ирану.
"Нет никаких сомнений, что политика этой администрации, и это мое мнение, что решение по предотвращению создания Ираном ядерного оружия … с помощью дипломатии", — отметил он.
Помпео подтвердил, что «нет никаких свидетельств того, что Иран сейчас не соблюдает» положения ядерной сделки.
Помпео также рассказал, что Иран заинтересован в сделке, поскольку он получает от этого экономическую выгоду. Кроме того, по словам кандидата на пост госсекретаря, у него нет свидетельств того, что в случае, если сделки по ядерной программы не будет, Иран начнет стремиться к получению ядерного оружия.
"Они получают огромную экономическую выгоду. Есть интерес части Ирана оставаться в сделке, это в их экономических интересах. Иран не стремился к (ядерному) оружию до сделки, и нет свидетельств того, что если сделки больше не будет, они будут стремиться к немедленному созданию ядерного оружия", — заявил он.
Кандидатуру Помпео предстоит утвердить комитету по международным делам, это может занять не один день. Затем по ней проголосует полный состав сената. Кандидат вступает в должность после принесения присяги, что происходит обычно после голосования в сенате или на следующий день.
Глава комитета республиканец Боб Коркер ранее заявлял, что в палате не видят препятствий для утверждения Помпео. До этого Помпео чуть более года возглавлял Центральное разведывательное управление США.
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