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Пентагон рассказал о бездействии российской ПВО во время атаки на Сирию
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Пентагон рассказал о бездействии российской ПВО во время атаки на Сирию 

Lenta.ru 17 часов назад
Фото: Капитал страны
Американские военные во время ракетного удара по объектам на территории Сирии не зафиксировали активности средств российской противовоздушной обороны, дислоцированных в республике. Об этом, как передает Reuters, сообщил глава управления стратегического планирования и политики Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет МакКензи.
Он отметил, что между Вашингтоном и Москвой не было никакой координации или соглашения до атаки на сирийские объекты, но американские и российские военные общались между собой с помощью специальной линии для предотвращения конфликтов.
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