Пентагон рассказал о бездействии российской ПВО во время атаки на Сирию 

Американские военные во время ракетного удара по объектам на территории Сирии не зафиксировали активности средств российской противовоздушной обороны, дислоцированных в республике. Об этом, как передает Reuters, сообщил глава управления стратегического планирования и политики Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет МакКензи.
Он отметил, что между Вашингтоном и Москвой не было никакой координации или соглашения до атаки на сирийские объекты, но американские и российские военные общались между собой с помощью специальной линии для предотвращения конфликтов.