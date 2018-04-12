Когда ждать атаки Трампа

Военная операция против Сирии отложена, но не отменена

Ожидавшаяся уже в ночь на четверг военная операция стран Запада против Сирии отсрочена, но при этом не отменена. Когда США и союзники нанесут удар и каким образом это будет сделано, пока остается не ясным, передает РИА Новости.

Еще в понедельник после появления сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в течение 24 или 48 часов, не исключив при этом военные действия. В среду Трамп, казалось, подтвердил скорое нанесение удара по Сирии, написав в Twitter, что России, которая обещала сбивать все ракеты, выпущенные по САР, стоит быть готовой, так как «они скоро прилетят», но спустя всего несколько минут американский лидер выступил в противоположном ключе, предложив России остановить гонку вооружений и вообще налаживать отношения, в том числе в сфере экономики.

Градус напряженности вокруг Сирии к вечеру начал спадать. Первым «хорошие» новости сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, который заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии.