Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

«Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят, славные, новые и «умные!» — написал американский лидер.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and «smart!» You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Трамп подчеркнул, что «не стоит быть партнером животного, которое убивает свой народ и наслаждается этим».

Ранее Трамп заявил, что власти Сирии ответственны и «заплатят высокую цену» за химатаку, которая якобы была совершена в Думе (Восточная Гута) 7 апреля. В Минобороны России опровергли информацию о применении химоружия сирийскими правительственными войсками.