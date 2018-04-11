Ещё
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп: «Готовься Россия, они прилетят» 

Рамблер 57 минут назад
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере пообещал нанести ракетный удар по Сирии.
>> Названы вероятные цели ударов США по Сирии
«Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят, славные, новые и «умные!» — написал американский лидер.
Трамп подчеркнул, что «не стоит быть партнером животного, которое убивает свой народ и наслаждается этим».
Ранее Трамп заявил, что власти Сирии ответственны и «заплатят высокую цену» за химатаку, которая якобы была совершена в Думе (Восточная Гута) 7 апреля. В Минобороны России опровергли информацию о применении химоружия сирийскими правительственными войсками.
Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил телеканалу al-Manar TV, что Россия будет сбивать любые ракеты, выпущенные США. Посол добавил, что необходимо предотвратить столкновение, поэтому странам следует провести переговоры.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии384
Первые кадры с места крушения Ил-7675
Медведев анонсировал отставку правительства229
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров164
Украина начала операцию «Граница-2018»69
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
00:35
Найдены тела 257 жертв крушения в Алжире
Происшествия
07:10
Медведев призвал создать новую систему госконтроля
Политика
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
04:55
Более тысячи пар поженятся в мае
Новости Москвы Общество
01:11
В обменниках начала заканчиваться валюта
Личный счет
00:28
Собянин обратился с призывом к москвичам
Новости Москвы
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение