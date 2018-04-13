Трамп решил вернуться к брошенным партнерам

Президент США Дональд Трамп поручил помощникам рассмотреть вопрос о возвращении Соединенных Штатов в Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление представителя Белого дома Линдси Уолтерс

По ее словам, президент «хочет еще раз посмотреть, можно ли достичь договоренностей о более выгодной сделке». Сам глава американского государства в своем Twitter 12 апреля также говорил о более выгодных условиях.

« [США] присоединятся к ТТП только если сделка будет значительно лучше, чем та, которую предложил [бывший американский] президент [Барак] Обама. У нас уже есть двухсторонние соглашения с шестью из 11 стран ТТП, и мы работаем над заключением соглашения с крупнейшей из них — Японией, от которой на протяжении многих лет сильно страдала наша торговля», — написал Трамп.

Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Чили и Соглашение о ТТП было подписано 12 странами в 2016 году по итогам семи лет переговоров. Его помимо США подписали Канада Вьетнам , Япония, Мексика Перу . В рамках соглашения планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.