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Трамп решил вернуться к брошенным партнерам
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Трамп решил вернуться к брошенным партнерам 

Lenta.ru 14 часов назад
Фото: Jim Lo Scalzo / Getty Images
Президент США Дональд Трамп поручил помощникам рассмотреть вопрос о возвращении Соединенных Штатов в Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление представителя Белого дома Линдси Уолтерс.
По ее словам, президент «хочет еще раз посмотреть, можно ли достичь договоренностей о более выгодной сделке». Сам глава американского государства в своем Twitter 12 апреля также говорил о более выгодных условиях.
« [США] присоединятся к ТТП только если сделка будет значительно лучше, чем та, которую предложил [бывший американский] президент [Барак] Обама. У нас уже есть двухсторонние соглашения с шестью из 11 стран ТТП, и мы работаем над заключением соглашения с крупнейшей из них — Японией, от которой на протяжении многих лет сильно страдала наша торговля», — написал Трамп.
Соглашение о ТТП было подписано 12 странами в 2016 году по итогам семи лет переговоров. Его помимо США подписали Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. В рамках соглашения планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Трамп в январе 2017 года — спустя несколько дней после инаугурации — подписал указ о выходе США из партнерства, выполнив предвыборное обещание. Решение о выходе было формальностью, поскольку Конгресс США так и не ратифицировал документ и он не вступил в силу. По мнению американского лидера, многосторонние соглашения ущемляют экономические интересы США. В начале марта 2018 года 11 государств подписали обновленное соглашение по ТТП без США.
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