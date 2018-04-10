Как в Аризоне не нашли следов вмешательства «русских хакеров»

«Русские хакеры» не вмешивались в выборы президента США на избирательных участках в штате Аризона. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа. Тем временем американские спецслужбы не уточняют, где именно русские «вмешивались» в американские выборы. Заявления о том, что Москва не влияла на итоги выборов, делали ещё в нескольких штатах, однако это не привело к снижению уровня антироссийской истерии. Смогут ли США изменить позицию — выяснял RT.

Ко взлому не причастны

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации Трампа, с России сняли обвинения в причастности ко взлому электронной системы регистрации избирателей в штате Аризона в 2016 году. Ранее, ссылаясь на секретный документ правительства, телеканал CBS News сообщил о том, что «русские хакеры» в 2016 году успешно взломали электронные системы четырёх американских штатов, среди которых был и штат Аризона.

«Сообщения в СМИ временами опирались на устаревшую или неполную информацию», — заявили источники в Белом доме. По их словам, за взломом в Аризоне стояли криминальные структуры.

«Обратите внимание, что заявление сделали в Белом доме, то есть в администрации Дональда Трампа , — прокомментировал RT эту новость профессор МГУ Андрей Манойло . — А для Дональда Трампа раскручивание темы о «вмешательстве России» в выборы в США — это самый больной вопрос, бьющий по нему лично, особенно в преддверии промежуточных выборов ноября 2018 года». Распространение в медийном пространстве информации о «российском вмешательстве», по словам эксперта, бросает тень на Трампа, так как ставит под сомнение легитимность его избрания на пост президента Соединённых Штатов.

О проникновении «русских хакеров» в сети Аризоны одним из первых заявил в сентябре 2016 года сенатор США от этого штата Джон Маккейн . По его словам, русские намеревались повлиять на его переизбрание от этого штата: в ноябре 2016 года в США проходили не только выборы президента, но и части сената.

«Я нахожусь под санкциями Путина, и всем известно, что он ненавидит меня больше всего», — объяснил мотивы «российского вмешательства» Маккейн.

Позже версию о взломе сетей в Аризоне поддержали и ведущие американские СМИ, ссылаясь на источники в разведывательных ведомствах. При этом в сентябре 2016 года власти штата информировали, что никаких подтверждений от федеральных властей к ним не поступало. Тогда в местных СМИ появилась информация, что русские пытались взломать не базу данных избирателей, а библиотеку в городе Финикс . Но в 2017 году Министерство внутренней безопасности США вновь вернулось к теме «русских хакеров», заявив, что Аризона в 2016 году подверглась кибератакам со стороны России.

Опровержения на местах

Противоречащие друг другу сообщения о «российском вмешательстве» поступали и из других штатов. Так, в июне 2017 года Министерство внутренней безопасности США заявило, что Россия осуществила кибератаки в отношении 21 штата.

По данным The Associated Press, журналисты которого связались с властями штатов, это могли быть Алабама, Аляска , Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр , Иллинойс, Флорида, Айова, Мэриленд, Миннесота, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Техас, Вирджиния, Вашингтон и Висконсин

Однако ещё летом 2017 года власти Оклахомы опровергали информацию о «вмешательстве России» в выборы. Даже федеральные чиновники признали, что сделать это практически невозможно, поскольку в штате не используются машины для голосования, а лишь бумажные бюллетени.

Позже сайт CBS News сообщил, что, согласно внутренним документам, под удар «русских хакеров» попали семь штатов, где злоумышленники смогли проникнуть в систему: Иллинойс, Техас, Аляска, Аризона, Калифорния, Флорида и Висконсин. Однако Министерство внутренней безопасности США заявило в ответ, что успешный взлом был осуществлён лишь в Иллинойсе. Главы остальных шести штатов отметили, что не нашли следов какого-либо взлома.

В сентябре 2017 года власти Висконсина и Калифорнии также существенно скорректировали заявления Министерства внутренней безопасности. Подозрительная активность, которую приписали «русским хакерам», касалась не избирательной системы, а других секторов госуслуг, пояснили в соответствующих ведомствах штатов.

В свою очередь, экс-губернатор Арканзаса Майк Хаккаби неоднократно заявлял, что Россия не оказывала никакого влияния на выборы 2016 года. «Вся эта история с „российским вмешательством“ в выборы уже вызывает зевоту», — заявил Хаккаби в январе 2018 года в эфире Fox News

По его словам, ажиотаж вокруг «русских хакеров» вызван тем, что противники Трампа хотят скрыть «вмешательство нашего собственного правительства», которое «делало всё, что могло, чтобы Дональд Трамп не стал президентом».

«Уже на уровне элементарных штатов власти начинают говорить, что если и были погрешности, то русские тут ни при чём, — отметил в интервью RT доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин . — Идёт ползучее оздоровление».

«Технология маятника»

После корректировок, поступивших со стороны властей штатов, Министерство внутренней безопасности отказалось публично оглашать официальный список тех регионов, которые подверглись кибератакам со стороны России. В марте 2018 года в ответ на соответствующий запрос со стороны сенатора Дайэнн Файнстайн чиновники отказались раскрывать информацию, ограничившись заявлениями о том, что у них есть доказательства и что как минимум в одном случае хакерам удалось проникнуть в избирательную систему США.

«Вся эта чехарда говорит о том, что за утверждениями о «российском вмешательстве» стояли несколько центров, действовавших относительно независимо друг от друга», — считает Андрей Манойло.

Одни вбросы, по его словам, осуществлялись демократами, другие — противниками Трампа среди республиканцев.

Кроме того, по словам политолога, в данном случае работает «технология раскачки общественного мнения, которое качают, как маятник, то в одну, то в другую сторону». Даже опровержение новостей о «российском вмешательстве» работает против Трампа, так как поддерживает эту тему в топе новостей. Сначала идёт утверждение с совершенно неправдоподобной информацией, затем она опровергается, после этого делается новое, уже исправленное, утверждение.

«Эта технология позволяет даже незначительные информационные поводы, высосанные из слухов, раскачать до вопроса общенационального уровня», — утверждает политолог.

В декабре 2017 года в сенат США был внесён законопроект о защите выборов от киберугроз, предусматривающий увеличение финансирования избирательного процесса на федеральном уровне. Документ получил поддержку обеих фракций верхней палаты американского законодательного собрания. Как заявил сенатор Марко Рубио , местные органы власти «слишком уверены» в своей избирательной системе.

Тогда же комитет по разведке палаты представителей опубликовал результаты своего расследования «вмешательства России в выборы». Намерение «вмешаться» у Москвы нашли, а вот связей со штабом Трампа — нет. В феврале 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиянам. Результатом стало введение против них санкций и решение выделить $380 млн на защиту американских выборов от хакеров.

«Самое главное обвинение — это не то, что русские вмешивались, а то, что вмешивалось российское государство. Но никакой связи российского государства с вмешательством в выборы товарищу Мюллеру найти не удалось», — отмечает Александр Домрин.

Тем временем сообщения о попытках русских повлиять на выборы, теперь уже в 2018 году, продолжаются. В середине марта 2018 года американские власти сообщили об атаках из России, направленных на электросети Соединённых Штатов и на системы водоснабжения.

Через несколько дней о кознях врага заявили в Техасе.

Местные демократы сочли вмешательством со стороны России тот факт, что с российских адресов им пришло несколько запросов на участие в местном съезде партии.

«Русские пытаются проникнуть в избирательные системы по всей стране, — заявил представитель местных демократов Глен Мэкси. — Система поймала их. Они пытались зарегистрироваться и провалились. Ни один русский не пройдёт».

В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк демократ Эндрю Куомо заявил, что русские могут помешать его переизбранию и «начать сеять хаос». Однако республиканцы в обоих штатах пока не увидели признаков подозрительной активности со стороны «русских хакеров».

«В ноябре — новые выборы, и у демократов нет никакого объяснения, почему они проиграли выборы, кроме влияния русских, — отмечает Александр Домрин. — Никакого урока Демпартия из этого страшного поражения не вынесла. Истории про «русских хакеров» будут продолжаться как минимум до ноября. Если в ноябре демократы вновь проиграют, то продолжат раскручивать эту историю и дальше».