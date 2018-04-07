Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР

Массовая высылка более 140 российских дипломатов из США и целого ряда стран Европы под одним и тем же предлогом выглядит беспрецедентным шагом. Между тем, полгода назад со схожим дипломатическим демаршем столкнулась Северная Корея . Семь стран — при деятельной поддержке США — отозвали послов КНДР, требуя уступок по ядерной программе. «Газета.Ru» разбиралась, в чем северокорейский «кейс» похож на российский, а в чем — противоположен ему.

Последние два года высылка дипломатов превратилась в активный инструмент международной политической игры. Ранее сотрудники посольств — традиционное и главное связующее звено между властями мировых держав даже в условиях самой напряженной международной конъюнктуры — крайне редко становились жертвами резких решений.

К высылке прибегали, прежде всего, на волне шпионских скандалов, когда связь дипломатов со спецслужбами было невозможно отрицать. Более того, обе стороны стремились замять эти инциденты как можно быстрее — чтобы не допустить распространения нежелательной информации.

Например, предыдущая история с массовым выдворением дипломатов РФ из США случилась в 2001 году. Вашингтон выслал 50 сотрудников российского посольства, когда стало известно о деятельности Роберта Ханссена. Этот сотрудник ФБР в течение многих лет работал с СССР и Россией и передал российским коллегам немало ценной информации. В том числе о тоннеле, который американские спецслужбы прорыли под здание посольства РФ для прослушки.

Ханссена задержали с поличным в одном из парков штата Вирджиния, когда тот закладывал тайник.

Американский телеканал ABC тогда сообщал, что решение о высылке 50 дипсотрудников принималось на самом высшем уровне, с одобрения президента США Джорджа Буша

Американская госсекретарь Кондолиза Райс , в свою очередь, объяснила этот шаг тем, что большое число российских дипломатов на американской территории «просто не отвечает отношениям, которые наша страна хочет поддерживать с РФ». Впрочем, представители Белого дома уверяли, что Буш хочет конструктивных отношений с Москвой

На этот раз США приняли решение выдворить 60 сотрудников посольства РФ. Это происходит в рамках масштабной высылки более 140 российских дипломатов из стран Америки и Европы, о которой было объявлено 26 марта.

Политическая акция происходит под беспрецедентным предлогом. Западные страны таким образом выражают солидарность с третьей страной — Великобританией

Та обвиняет спецслужбы РФ в причастности к отравлению двойного агента ГРУ и МИ-6 Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Расследование инцидента еще не завершено, Россия отвергает свою причастность к отравлению, а британская сторона до сих пор не предоставила доказательства, которые подтверждали бы ее официальную версию. Тем не менее, западные страны решили, что «дело Скрипаля» является подходящим предлогом для массового дипломатического демарша.

«Пострадавшая сторона здесь Великобритания, но солируют в данном случае США. Об этом можно судить хотя бы по числу высланных дипсотрудников: 23 против 60 соответственно, — рассказал «Газете.Ru» Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, директор по научной работе дискуссионного клуба «Валдай». — «Дело Скрипаля» — просто удобный повод сделать очередной агрессивный выпад в сторону России».

По словам Лукьянова, это вполне логичное развитие событий в духе новой «холодной войны»: с декабря во всех официальных документах американского правительства Россия фигурирует как противник США.

По данным The Washington Post, полгода назад президент США Дональд Трамп активно формировал коалицию стран для схожего дипломатического демарша — но против КНДР. Она была меньше и по числу, и по силе оказанного давления, кроме того, выполняла другую задачу. Однако Вашингтон выбрал тот же инструмент — массовый дипломатический демарш.

«Помимо требования расширить санкции, президент Трамп призывал к усилению дипломатической изоляции КНДР, — так описывала подход США октябрьская публикация The Washington Post. — В одну из уже принятых директив Трамп включил инструкцию, которая призывает дипломатов и чиновников поднимать северокорейскую проблему в буквально каждой беседе с иностранными переговорщиками и требовать от них перекрыть все контакты с Пхеньяном».

Эта тактика принесла свои плоды в сентябре 2017 года, когда КНДР провела испытания ядерного заряда, по мощи сравнимого с водородной бомбой, пять стран решили пойти на один и тот же дипломатический демарш: выдворить северокорейских послов со своей территории.

Испания, Мексика, Перу, Список стран разношерстный: Италия Кувейт . Последний, помимо посла, выслал четверых сотрудников посольства КНДР.

Египет, Ряд других стран либо полностью разорвали дипломатические связи с Пхеньяном ( Португалия ), либо существенно их ограничили ( ОАЭ Филиппины и другие): от заморозки военных контактов до приостановки выдачи виз гражданам КНДР.

Все страны объясняли это одной и той же причиной: власти Северной Кореи и ее руководитель Ким Чен Ын многократно нарушали режим нераспространения ядерного оружия. Совбез ООН принимал резолюции, которые требовали оказать давление на Пхеньян и вынудить его на соблюдении международных договоренностей.

Пхеньян в одностороннем порядке вышел из Договора о нераспространении ядерного оружия — ДНЯО — в 1993 году. С тех пор КНДР строит свою коммунистическую идеологию, прежде всего, на «независимом» развитии военной ядерной программы и агрессивной риторике противостояния Западу. Это привело к катастрофическим последствиям для экономики Северной Кореи и создало стране имидж одного из наиболее опасных и непредсказуемых режимов современного мира.

С начала власти президента США Дональда Трампа обмен угрозами между Вашингтоном и Пхеньяном достиг особой остроты. США начали повторять северокорейскую риторику и заговорили о готовности начать полноценную войну.

Впрочем, после дипломатического демарша и нового раунда американских санкций Пхеньян неожиданно и резко сменил риторику.

В начале марта КНДР впервые за шесть лет приняла высокопоставленную делегацию из Сеула , заявила о готовности возобновить диалог с Южной Кореей о воссоединении стран и об отказе от ядерных ракет. Кроме того, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил готовность провести личную встречу с Дональдом Трампом.

После этого и американский президент заявил, что готов встретиться — до мая 2018 года.

Владимир Нелидов, преподаватель кафедры востоковедения МГИМО и эксперт РСМД считает, что КНДР вполне сознательно шла на обострение отношений с США.

«Как раз переговоры между Кимом и Трампом и были конечной целью всего того, что было предпринято до сих пор», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Спустя менее, чем месяц после прорыва на северокорейском направлении массовая высылка дипломатов со стороны западных стран произошла на российском направлении.

«Сравнивать дипломатический демарш против России с дипломатическими мерами против КНДР не следует. Трамп на этих двух направлениях руководствуется разной логикой, — считает Федор Лукьянов. — Более того, эти две ситуации можно назвать противоположными».

По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, на Ким Чен Ын пошел на уступки лишь после того, как военная ядерная программа КНДР достигла определенного технологического этапа. Наиболее амбициозные обещания Пхеньяна в этом плане — протестировать водородную бомбу на Тихом океане.

Как только это произошло, Ким Чен Ын объявил о готовности начать переговоры, — осознавая, что даже при заморозке ядерной программы у страны сохранится возможность создать бомбу, считает Лукьянов. «Таким образом, переговоры с Трампом на данном этапе, по крайней мере предварительно, выглядят как успех не США, а именно КНДР», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

У российского конфликта, в свою очередь, нет ни одной стороны, которую можно назвать выигравшей. Федор Лукьянов считает массовую высылку отечественных дипломатов сигналом о фактическом начале новой «холодной войны».