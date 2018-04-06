США расширили список антироссийских санкций

Соединённые Штаты расширили санкционный список против российских граждан и компаний. В опубликованном в пятницу, 6 апреля, Министерством финансов США докладе указаны 24 имени российских бизнесменов и чиновников, а также 14 компаний.

Ограничительные меры вводятся в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Этот закон был принят летом 2017 года, в частности, для оказания давления на Россию в связи с ситуацией на Украине , поддержкой правительства Башара Асада Сирии , а также из-за обвинений во «вмешательстве в выборы президента США в 2016 году».

«Играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня»

В Белом доме связали новые санкции с Украиной, Сирией и кибератаками, однако прежде всего с «попытками России подорвать западную демократию». При этом принятые против бизнесменов меры Вашингтон объяснил тем, что они «помогали» российскому правительству , передаёт РИА Новости

«Они получили большие выгоды от работы с режимом Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля… Российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут укреплять свои позиции на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства», — заявил представитель администрации.

По его словам, Соединённые Штаты заблокируют собственность санкционируемых на территории страны, а гражданам США будет запрещено вести с ними дела. Кроме того, под санкции попадут юридические лица, которые более чем на 50% принадлежат фигурантам опубликованного списка.

В Вашингтоне также подчеркнули, что предпринимаемые шаги «тщательно скоординированы с европейскими союзниками».

При этом представитель Белого дома заявил, что Вашингтон и Москва сохраняют каналы связи по Украине, Сирии, контролю над вооружениями и целому перечню других двусторонних вопросов.

«Как много раз говорил президент (США Дональд Трамп. — RT), мы хотим лучших отношений с Россией, что может произойти, только если она прекратит своё агрессивное поведение. Пока этого не произойдет, мы продолжим вводить санкции за агрессию», — добавил он.

Последний на текущий момент пакет антироссийских санкций был принят в Вашингтоне 15 марта. Тогда по обвинению в якобы вмешательстве в американские выборы ограничительные меры были введены против 19 человек и пяти организаций, включая российские спецслужбы. Тем не менее, эти санкции раскритиковали как демократы, так и республиканцы, поскольку, по их словам, данные меры не касаются «приближённых к Путину» олигархов и чиновников.

«Воспринимает как высокую оценку работы»

Глава Минпромторга Денис Мантуров уже пообещал оказать ещё большую поддержку попавшим под санкции компаниям. Более того, по его словам, ведомство будет «жесточайше» наказывать за отказ работать с контрагентами, против которых были введены ограничения.

«Были некоторые прецеденты по введённым санкциям против российских компаний, и некоторые банки, потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний. Мы это не приемлем. За это будем жесточайше наказывать — административно, — заявил министр. — Это, по меньшей мере, не патриотично. Раз. А во-вторых, экономически мы этого делать не позволим. Мы не можем отвечать за внешний периметр, а что касается (ситуации. — RT) внутри страны — если кто-то будет реагировать и смотреть на таблички, против кого вводятся санкции, то мы так же будем относиться к этим структурам».

В свою очередь секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев выразил уверенность в том, что попавшие в новый санкционный список бизнесмены «найдут варианты, как компенсировать те угрозы и то, как это скажется на их экономике».

Патрушев отметил, что пока не ознакомился с деталями новых санкций и не анализировал их. При этом он отметил, что складывающаяся ситуация создаёт хороший потенциал для экономического сотрудничества с другими странами, за исключением США.

При этом, говоря о введённых в отношении него самого ограничениях, он выразил мнение, что включение в санкционные списки не приведёт к значительным изменениям в двусторонних и многосторонних переговорных процессах.

«Я в США бывал, бывал там неоднократно. С учётом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться. Есть и другие страны, где можно общаться, решать эти вопросы… Я уже и в других списках тоже существую. И тем не менее, мы занимаемся активной деятельностью, международной деятельностью. Считаю, что мы занимаемся эффективно», — заявил Патрушев.

В компании «Базовый элемент» выразили сожаление попаданием под рестрикции и заявили, что юристы компании изучают ситуацию. При этом в Роскомнадзоре сообщили, что руководитель ведомства Александр Жаров воспринимает включение в санкционный список «как высокую оценку работы Роскомнадзора».

«Путь в никуда»

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв не удивился своему попаданию в санкционный список, а также пообещал и впредь сохранить критическую позицию к текущей внешней политике Вашингтона.

«Очередной ничем не обоснованный, недружественный и бессмысленный шаг. Попытка инструментарием оправдать отсутствие реальной стратегии и обосновать якобы существующую правомерность своих действий в отношении России», — цитирует сенатора РИА Новости.

«Путь в никуда, Россию этим не напугать и тем более не сломить», — подчеркнул Косачёв.

«В отношении меня — удивлен только тому, что это не произошло раньше. Никогда не скрывал своего критичного отношения к нынешней внешней политике США, не изменю своей позиции и впредь», — добавил собеседник агентства.

«Включают в санкционный список российских предпринимателей, что в принципе недопустимо. Наши предприниматели работают в рамках законодательства российского и международного. В этой части к ним претензий нет. Кто-то что-то надумал о каких-то связях с российским правительством, но, по большому счёту, с российским правительством связан каждый гражданин России», — сказал он.

По словам Цекова, накладывая санкции на лиц, связанных с дипломатической деятельностью, США отрезают пути к разрешению конфронтационной ситуации.

«Большое возмущение вызывает включение в список Константина Косачёва, потому что он проводит очень большую и нужную работу и для России, и для США с точки зрения налаживания отношений между двумя странами», — подчеркнул парламентарий.

«Эти люди и так уже фигурировали в предполагаемых списках, это ни для кого не новость. Государственного урона здесь не будет никакого. Если говорить об уроне личном, то я думаю, что бизнесмены не имели никаких счетов за границей. В США они не ездили, ну ещё не поедут, не много потеряют от этого… Кто потеряет больше от того, что состоятельные люди перестанут к ним приезжать и тратить деньги? Нашим гражданам точно хуже не станет. Наоборот, будет спокойней, не попадут под какие-нибудь провокации. То, как сейчас поступают Соединённые Штаты, — это глупость, которая создана для решения своих собственных проблем, раскрутки гонки вооружения, ну и для поддержания русофобских настроений», — заявил Чепа RT.

«Рынок может «улететь» куда угодно»

После объявления о новом санкционном списке США акции РУСАЛа значительно упали в цене. Снижение стоимости бумаг составило 9,5% до 31 рубля. При этом ещё в 15:00 по московскому времени (до публикации списка Минфина США) этот показатель составлял 34 рубля. Акции EN+ потеряли 20%, сейчас стоимость бумаг составляет 570 рублей (ранее — 710 рублей).

Любопытно, что акции ВТБ торгуются в плюсе, несмотря на внесение Андрея Костина в санкционный список — 1,8% роста (5 копеек за бумагу). В зелёной зоне и акции «Газпрома» (Алексей Миллер также попал под санкции). Бумаги газового монополиста прибавили 0,7% и стоят 141 рубль.

Кроме того, валютный рынок также не продемонстрировал значительного движения на внешнеполитических новостях. На вечерних торгах Мосбиржи курс доллара США вырос до 57,86 рублей, евро — до 70,96 рублей. На открытии торгов и в первой половине дня основные курсы валют находились вблизи этих значений. Впрочем, на момент публикации материала курс доллара превысил отметку 58 рублей.

Директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов предположил, что в ближайшее время стоимость акций РУСАЛа и EN+ не только не восстановятся, но и могут пойти ещё ниже.

«Динамика, конечно же, будет зависеть от ряда других факторов, но введение санкций может существенно затруднить бизнес этих компаний. В условиях неопределённости рынок может «улететь» куда угодно», — отметил собеседник RT.

«Сейчас многие не понимают, как будет дальше развиваться бизнес этих компаний, поэтому на данный момент перед многими управляющими стоит задача избавиться от акций и облигаций этих компаний по любым ценам. В таких условиях падение может быть очень сильным. Где потом рынок устаканится, будет зависеть только от того, как компании «вырулят» из сложившейся ситуации. Не исключено, что придётся и акционеров сменить», — заявил Тремасов.

Комментируя ситуацию с акциями «Газпрома» и ВТБ, собеседник RT отметил, что Алексей Миллер, как и Андрей Костин, не являются владельцами компаний, а всего лишь наёмными менеджерами.

«В целом, санкции — очень плохой сигнал для всего рынка. Поэтому я думаю, что, осознав и переварив пятничные новости, весь рынок пойдёт вниз… Цены на нефть сейчас находятся близи $70 баррель. Понятно, что котировки очень сильно поддерживают курс. Но, в целом, сложившаяся ситуация увеличивает риски и для рубля. Я думаю, что российская валюта также будет слабеть», — добавил аналитик.

По его словам, весна — это в принципе плохое время для финансовых рынков, а в российской экономике чётко выражена сезонность.