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Обама не хочет быть первой чернокожей женщиной-президентом США
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Обама не хочет быть первой чернокожей женщиной-президентом США 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
Супруга экс-президента США Барака Обамы — Мишель Обама не намерена участвовать в борьбе за пост президента США в 2020 году.
Как передает ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN, освещая встречу Обамы с представителями общественных организаций в Бостоне, штат Массачусетс.
Жена отставного президента рассказала, что никогда не хотела заниматься политикой, а просто была замужем за человеком, который этим интересовался и вывел ее на публичный уровень.
"Тот факт, что я удачно выступаю перед аудиториями, не делает меня кандидатом на пост президента", — отметила Обама.
Среди потенциальных женщин-кандидаток на высший пост в стране от демократов СМИ рассматривают сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бывшего вице-председателя нацкомитета Демократической партии Талси Габбард, сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар, сенатора от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд, сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис и телеведущую Опру Уинфри.
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