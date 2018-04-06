Обама не хочет быть первой чернокожей женщиной-президентом США

Как передает ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN, освещая встречу Обамы с представителями общественных организаций в Бостоне, штат Массачусетс.

Жена отставного президента рассказала, что никогда не хотела заниматься политикой, а просто была замужем за человеком, который этим интересовался и вывел ее на публичный уровень.

"Тот факт, что я удачно выступаю перед аудиториями, не делает меня кандидатом на пост президента", — отметила Обама.