СМИ назвали возможное число россиян, попадающих под американские санкции

Под новыми санкциями Соединенных Штатов могут оказаться от шести до десяти бизнесменов, решение об их точном количестве пока не принято.

Санкции Соединенных Штатов могут быть введены в отношении от шести до десяти крупных российских бизнесменов, которые близки к руководству страны. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в Белом доме.

Ранее агентство Reuters , ссылаясь на источники сообщило, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против российских бизнесменов за якобы вмешательство в президентские выборы США. Санкции могут быть введены в отношении российских бизнесменов, в том числе тех, кто, по мнению США, связан руководством России , сообщает агентство. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в современной России олигархов уже нет. При этом он отметил, что Москва подтвержденной информации о возможных санкциях против бизнесменов не получала.

Как сообщил источник Bloomberg, под новыми санкциями Соединенных Штатов могут оказаться от шести до десяти бизнесменов, решение об их точном количестве пока якобы не принято.

Телеканал NBC , ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников сообщил, что речь идет о людях, у которых, по мнению Белого дома, якобы имеются связи с президентом России Владимиром Путиным

Напомним, американский Минфин 30 января опубликовал «кремлевский список», в который включил почти все руководство России и крупные предприниматели — в общей сложности 210 человек. Этот список был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции». Он не влечет за собой автоматического введения санкций против указанных лиц, однако подразумевает, что ограничительные меры могут вводится в будущем. После публикации этого списка американский Минфин несколько раз сообщал, что санкции готовятся и введутся в скором времени.