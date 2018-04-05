США защитят Украину от снайперов

«Вчера в Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами. Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины — это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии», — сообщил он.

В конце декабря 2017 года президент США Дональд Трамп санкционировал поставки Украине противотанковых вооружений, в том числе и комплексов Javelin.

Ранее издание The Hill сообщило, что США запретили давать оружие националистическому полку «Азов», чему ранее мешали проблемы с законодательной базой.