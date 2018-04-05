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США защитят Украину от снайперов
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США защитят Украину от снайперов 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил сенатор Роберт Портман на пресс-конференции в Киеве. По словам сенатора, США намерены предложить Украине так называемый снайперский пакет.
«Вчера в Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами. Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины — это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии», — сообщил он.
В конце декабря 2017 года президент США Дональд Трамп санкционировал поставки Украине противотанковых вооружений, в том числе и комплексов Javelin.
Ранее издание The Hill сообщило, что США запретили давать оружие националистическому полку «Азов», чему ранее мешали проблемы с законодательной базой.
В конце ноября Bellingcat сообщил о том, что полк «Азов» уже давно использует американское оружие. Как стало известно, компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет на Украину гранатометы, в частности типа PSRL — созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7. Главный директор компании Ричард Вендивер заявлял, что начал сотрудничество с Украиной еще два года назад, и первые поставки гранатометов пошли на Украину в 2016-м на нужды Нацгвардии, которой подчиняется «Азов».
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