Администрация президента США отказалась от прежних экологических стандартов топлива

Руководитель EPA Скотт Прюитт отметил, что КАФЕ на 2022-2025 годы будут пересмотрены. КАФЕ были приняты в 2012 году в рамках так называемого Закона о чистом воздухе. Стандарты для автопроизводителей были направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу путем постепенного повышения эффективности использования топлива для всех моделей автомобилей. Норма предполагала снижение расхода топлива до 4,32 л на 100 км по сравнению с показателем 2016 году — 6,2 л на 100 км.

"Решение, вынесенное администрацией Обамы, было неверным", — заявил глава EPA Скотт Прюитт. Он добавил, что ранее установленные стандарты для автопрома были рассчитаны из нереалистичных предположений, и устанавливают слишком высокие стандарты.

Решение EPA положительно встретили представители Объединения заводов-изготовителей транспортных средств США. Они отметили, что «это позволит сделать новые автомобили доступными большему количеству американцев».

"Мы поддерживаем решение администрации Трампа и усилия, которые принимаются на основе данных, ориентированных на единую национальную программу и завершение общих будущих стандартов", — отметили представители отраслевой группы, представляющей Fiat Chrysler, Ford General Motors , Toyota и Volkswagen.

Заявление EPA может грозить судебными исками со стороны властей Калифорнии, которые досрочно ввели более жесткие требования к автопрому в рамках «Закона о чистом воздухе». Генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бессера отметил, что заявление EPA о послаблении стандартов грозит нанесением ущерба здоровью жителей США и послаблению усилий в борьбе с изменением климата.

Администрация президента США Дональда Трампа отменила ряд инициатив в сфере окружающей среды и частности климата и выбросов СО2, принятых прежним правительство. В июне Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения. В октябре он заявил о начале процедуры отмены плана «Чистая энергия» Барака Обамы, призванного сократить выбросы в атмосферу парниковых газов теплоэлектростанциями.

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