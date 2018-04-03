Власти США отказались от установленных при Обаме экологических стандартов для автопрома

Как заявил в понедельник руководитель федерального Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт , «определение, вынесенное администрацией Обамы, было неверным». Агентство по охране окружающей среды при Обаме из политических соображений сократило время выработки новых стандартов, которые регулируют топливную экономичность автомобильных двигателей, а также выбросы ими выхлопных газов, утверждал он. Кроме того, по его словам, прежняя исполнительная ветвь власти США «строила догадки по поводу [таких] стандартов, не подкрепленные реальностью». Наконец, администрация Обамы «установила слишком высокие стандарты», убежден Прюитт.

При этом он также обрушился с критикой на власти штата Калифорния, выступающие за ужесточение означенных стандартов в первую очередь в целях защиты окружающей среды. «Кооперативный федерализм [в США] не означает, что один штат может диктовать стандарты всей остальной стране», — подчеркнул Прюитт. Он пообещал, что вверенное ему ведомство выработает новый «общенациональный стандарт выброса парниковых газов, позволяющий автомобилестроительной промышленности изготовлять машины, которые люди хотят [приобрести] и могут себе позволить». Выработка такого общенационального стандарта «отвечает всем интересам Америки», и федеральное правительство будет работать в этой области «со всеми штатами, включая Калифорнию», заверил Прюитт.

Он не пояснил, когда именно будут подготовлены новые стандарты.

Реакция

Высказывания Прюитта были встречены в штыки прежде всего властями Калифорнии, которые сочли действия Агентства по охране окружающей среды политическим мотивированными и сопряженными как с усилением загрязнения воздуха в стране, так и нанесением дополнительного ущерба здоровью американцев. Администрация Калифорнии сигнализировала о потенциальной готовности оспорить решения Прюитта в суде.

Со своей стороны Альянс автопроизводителей приветствовал шаг Прюитта. Фирмы, входящие в Альянс, производят порядка 77% автомашин, продающихся в США.

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