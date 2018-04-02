Дональд Трамп не видит оснований для помилования Константина Ярошенко

Она направила ходатайство о помиловании осуждённого в США российского лётчика в мае прошлого года. Омбудсмен заявила, что будет вновь обращаться к компетентным органам США по вопросам условий содержания гражданина России в американской тюрьме.

Константин Ярошенко отбывает 20-летний срок по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Соединённых Штатов. Приговор был вынесен в 2011 году.

На прошлой неделе российские дипломаты потребовали от администрации тюрьмы, в которой содержится Ярошенко, обеспечить его права и выразили обеспокоенность сообщениями об издевательствах. В посольстве также заявили, что продолжат добиваться изменений условия содержания гражданина России в исправительном учреждении.