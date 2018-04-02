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Дональд Трамп не видит оснований для помилования Константина Ярошенко
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Дональд Трамп не видит оснований для помилования Константина Ярошенко 

Говорит Москва 1 час назад
Она направила ходатайство о помиловании осуждённого в США российского лётчика в мае прошлого года. Омбудсмен заявила, что будет вновь обращаться к компетентным органам США по вопросам условий содержания гражданина России в американской тюрьме.
Константин Ярошенко отбывает 20-летний срок по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Соединённых Штатов. Приговор был вынесен в 2011 году.
На прошлой неделе российские дипломаты потребовали от администрации тюрьмы, в которой содержится Ярошенко, обеспечить его права и выразили обеспокоенность сообщениями об издевательствах. В посольстве также заявили, что продолжат добиваться изменений условия содержания гражданина России в исправительном учреждении.
Говорит Москва: последние новости
Дональд Трамп не видит оснований для помилования Константина Ярошенко Москва обеспокоена сообщениями об издевательствах в тюрьме над Ярошенко Россия объявила персонами нон грата 60 американских дипломатов
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