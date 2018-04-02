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Трамп не нашел оснований для помилования Ярошенко
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Трамп отказался помиловать Ярошенко 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о решении президента США Дональда Трампа оставить осужденного российского летчика Константина Ярошенко в тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Москальковой, ей пришел ответ от имени президента США на ее обращение о помиловании Ярошенко.
Трамп счел, что расследование дела летчика «велось с соблюдением демократических правил», поэтому россиянин «осужден законно и обоснованно». Американский президент не нашел оснований для помилования Ярошенко.
Ярошенко, занимавшийся авиаперевозками в африканских странах, был арестован в Либерии 28 мая 2010 года, затем его экстрадировали в США. Этот случай стал первым, когда американские спецслужбы захватили на территории третьей страны российского гражданина и тайно вывезли в Штаты.
Американский суд в сентябре 2011 года приговорил летчика к 20 годам тюрьмы, обвинив его в попытке контрабанды четырех тонн кокаина, предназначенного для продажи в США. Сам пилот настаивает на своей полной невиновности и утверждает, что дело против него сфабриковано.
В мае 2017 года Москалькова направила Трампу обращение с просьбой помиловать Ярошенко. Семья летчика ранее обращалась к бывшему президенту США Бараку Обаме с просьбой о помиловании.
Весной 2016 года американский суд отказал в пересмотре дела летчика.
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