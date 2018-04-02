В США обеспокоены сближением Индии с Россией

Индия может оказаться под американскими санкциями из-за недавно принятого закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», если состоится сделка с Россией . Эти санкции, отмечает издание, серьезно повредят отношения США и Индии и подтолкнут Нью-Дели к сближению с Москвой

Ранее сообщалось, что контракт с Индией по зенитным ракетным системам С-400 может быть подписан до конца 2018 года.