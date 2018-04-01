Трамп пригрозил Мексике разорвать соглашение о зоне свободной торговли

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Мексики , что его страна выйдет из соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), если те не предпримут мер, чтобы остановить наркотрафик и нелегальную миграцию. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Мексика делает очень мало или вообще ничего для того, чтобы остановить потоки людей, которые идут через ее южную границу, а потом в США. Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами. Они должны остановить большие потоки наркотиков и людей, или я покончу с их дойной коровой, NAFTA. Нужна стена!" — заявил Трамп. В еще одном посте американский президент отметил, что мигранты пытаются использовать программу «Отложенные действия для прибывающих детей» (DACA), чтобы остаться в США.

Ранее Трамп подписал бюджет, в котором на программу строительства стены на границе с Мексикой выделены 1,6 миллиарда долларов вместо 25 миллиардов, которые запрашивала администрация. Средства пойдут на ремонт уже имеющегося металлического заграждения и продление его на незначительное расстояние.

В феврале президент США распорядился создать в стране Национальный центр по проверке благонадежности иммигрантов. Основная задача учреждения — улучшить процесс обмена между различными ведомствами страны информацией о тех, кто планирует переехать в Соединенные Штаты.