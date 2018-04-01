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США валят с больной головы на здоровую — эксперт
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США валят с больной головы на здоровую — эксперт 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ прокомментировал заявление посольства США в Москве о намерении продолжить работу для улучшения американо-российских отношений.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев рассказал RT о перспективах улучшения отношений с США. Ранее сообщалось о то, что посольство США в Москве заявило о намерении продолжить работу для улучшения американо-российских отношений, несмотря на закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге.
«Трудно пока представить, как в нынешней ситуации можно налаживать отношения. Мне кажется, что сейчас речь идет не о том, чтобы их наладить, а о том, чтобы прекратить обострение. США, надеюсь, на каком-то этапе остановятся, потому что спираль сокращения дипломатических сотрудников ведет в никуда. Можно в конечном итоге остаться с одним послом и двумя его помощниками, которые не смогут вообще никаким образом содействовать улучшению отношений между двумя странами», — заявил эксперт.
По мнению Рогулева, сейчас США «валят с больной головы на здоровую», обвиняя во всем Москву.
Он также отметил, что показательным будет внеочередное заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Скрипаля, которое состоится 4 апреля. Там и станет ясно, как настроены США и Великобритания — на сотрудничество или дальнейшее обострение отношений.
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