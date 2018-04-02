Журналисты превратили Трампа в свинью

Фотоколлаж сопровождается надписями «Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, глупец». При этом сам главный материал номера озаглавлен «501 день в болоте» и посвящен политике 45-го президента США.