В США рассказали, кто временно возглавит Госдеп после Тиллерсона

"Первый заместитель госсекретаря Джон Салливан — опытный руководитель, который заслужил доверие и уважение своих коллег и в Белом доме. После того как он стал сегодня исполняющим обязанности госсекретаря, Госдепартамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео проходит процесс утверждения", — говорится в посте.

Салливан будет возглавлять ведомство, пока американский конгресс не утвердит на эту должность бывшего главу ЦРУ Майка Помпео.