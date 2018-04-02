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В США рассказали, кто временно возглавит Госдеп после Тиллерсона
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В США рассказали, кто временно возглавит Госдеп после Тиллерсона 

Газета.Ru 43 минуты назад
Вместо Рекса Тиллерсона Госдеп США временно возглавит его первый заместитель Джон Салливан. Об этом в твиттере написала официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.
"Первый заместитель госсекретаря Джон Салливан — опытный руководитель, который заслужил доверие и уважение своих коллег и в Белом доме. После того как он стал сегодня исполняющим обязанности госсекретаря, Госдепартамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео проходит процесс утверждения", — говорится в посте.
Салливан будет возглавлять ведомство, пока американский конгресс не утвердит на эту должность бывшего главу ЦРУ Майка Помпео.
Ранее имя бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона было удалено с сайта Госдепартамента.
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