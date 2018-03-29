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Трамп заявил о скором уходе из Сирии
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Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в четверг, выступая в Ричфилде (штат Огайо), заявил, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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"Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии, типа, очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом", — сказал он.
Американский лидер пообещал, что группировка полностью утратит всю занятую ей территорию.
"Но мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть", — резюмировал президент.
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