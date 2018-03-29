Высылаемых из США дипломатов РФ назвали шпионами

В администрации США назвали высылаемых российских дипломатов шпионами

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что все высылаемые из страны российские дипломаты являются шпионами и несли угрозу нацбезопасности.

На вопрос журналиста о том, все ли высылаемые из страны дипломаты являются "шпионами", чиновник ответил утвердительно, отметив, что они якобы работали "под дипломатическим прикрытием".

"Все они несли угрозу безопасности США. Наша прямая обязанность — защищать нашу безопасность. Мы имеем на это право", — сказал он.