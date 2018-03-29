Хантсман сообщил о нехватке сотрудников в консульском отделе посольства США в Москве

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Консульский центр США в Москве испытывает нехватку сотрудников после сокращения в 2017 году американской дипломатической миссии в России . Об этом в четверг заявил посол США в Москве Джон Хантсман в эфире телеканала РБК.

По его словам, «сегодня мы говорим о высылке довольно большого числа российских дипломатических сотрудников, но это не идет ни в какое сравнение с тем, чего от нас потребовало российское правительство полгода назад — сократить 727 человек». «В их числе были и те, кто занимался консульской работой. У нас есть новое помещение консульского отдела, оборудованное по последнему слову техники, в нем 25 окон для собеседований, но персонала у нас сегодня хватает меньше чем на половину имеющейся мощности, а может стать еще хуже. Мы делаем все, что можем с оставшимся персоналом», — отметил американский посол.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американское посольство отказало российским борцам в организации собеседований для получения виз. «Вызывает крайнее возмущение отказ посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе, которая должна принять участие в Кубке мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити

Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях», — говорится в комментарии Захаровой. Позднее начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), старший тренер команды Виталий Фельдшеров сообщил ТАСС, что национальная команда фактически лишилась возможности выступить на турнире.

Екатеринбурге и МИД РФ после голосования в прошлом августе в Конгрессе США по антироссийским санкциям предложил Вашингтону до 1 сентября 2017 года привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт— Петербурге Владивостоке , в точное соответствие с количеством российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Президент Владимир Путин уточнял, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников диппредставительств США.

В свою очередь Захарова отмечала, что Вашингтон сам принял решение о сокращении числа людей, задействованных в консульских отделах в России. По ее словам, увязка сокращения количества сотрудников дипмиссий США в России с оформлением американских виз для россиян не выдерживает никакой критики, поскольку «американцев никто не высылал, никто не диктовал и не указывал, кого отправить домой, а кого оставить».