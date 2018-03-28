США ликвидировали одного из главарей «Аль-Каиды» в Ливии

В результате бомбежки 24 марта ликвидирован Муса абу-Дауд — главарь "Аль-Каиды" на территории так называемого исламского Магриба. По данным американских военных, он занимался вербовкой новых членов в ряды террористической группировки в Ливии, а также осуществлял финансовую, техническую и логистическую поддержку операций "Аль-Каиды" в регионе.