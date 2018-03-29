Госдеп возмутился ответу Москвы на высылку российских дипломатов

Вашингтон не расценивает высылку Москвой 60 американских дипломатов как ответ на аналогичное действие со стороны США . Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам, США пошли на высылку российских дипломатов «лишь в связи с инцидентом в британском Солсбери», и решение Москвы является «неоправданным действием». «По-видимому, Россия собирается предпринять такие же действия против остальных 28 стран (поддержавших высылку — прим. Ленты.ру ). Мы оставляем за собой право на дальнейшие действия по любым российским ответным мерам, направленным против Соединенных Штатов», — сказала она.

«Россия сама изолирует себя, продолжая бесстыдно игнорировать факт химической атаки», — добавила Науэрт.

Комментируя решение России закрыть консульство США в Санкт-Петербурге , Науэрт заявила, что «это существенно отразится на нашей консульской деятельности, будут затронуты визовые операции. Когда мы вынуждены сокращать число своих сотрудников, то меньше людей смогут заниматься визовыми и другими вопросами».

Украина, 26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия Канада и более десятка стран ЕС

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию и первым сократил в стране российскую дипмиссию, после он попросил об этом другие государства Европы. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.