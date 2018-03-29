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Госдеп возмутился ответу Москвы на высылку российских дипломатов
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Госдеп возмутился ответу Москвы на высылку российских дипломатов 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Lenta.ru
Вашингтон не расценивает высылку Москвой 60 американских дипломатов как ответ на аналогичное действие со стороны США. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.
По ее словам, США пошли на высылку российских дипломатов «лишь в связи с инцидентом в британском Солсбери», и решение Москвы является «неоправданным действием». «По-видимому, Россия собирается предпринять такие же действия против остальных 28 стран (поддержавших высылку — прим. Ленты.ру). Мы оставляем за собой право на дальнейшие действия по любым российским ответным мерам, направленным против Соединенных Штатов», — сказала она.
«Россия сама изолирует себя, продолжая бесстыдно игнорировать факт химической атаки», — добавила Науэрт.
Комментируя решение России закрыть консульство США в Санкт-Петербурге, Науэрт заявила, что «это существенно отразится на нашей консульской деятельности, будут затронуты визовые операции. Когда мы вынуждены сокращать число своих сотрудников, то меньше людей смогут заниматься визовыми и другими вопросами».
26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию и первым сократил в стране российскую дипмиссию, после он попросил об этом другие государства Европы. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.
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