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ABC: в США задержали отправителя посылок с порохом на военные объекты около Вашингтона
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ABC: в США задержали отправителя посылок с порохом на военные объекты около Вашингтона 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы США задержали человека, который предположительно рассылал посылки с порохом и другими взрывоопасными веществами на военные объекты, расположенные в окрестностях американской столицы. Об этом во вторник сообщила телекомпания ABC.
Согласно ее информации, по данному делу был задержан 43-летний Тан Конг Фан, проживающий в городе Эверетт (штат Вашингтон). Следователи установили, что он рассылал посылки на военные объекты близ столицы США, отправляя их из окрестностей города Сиэтл, расположенного на другом побережье страны.
О возможных мотивах злоумышленника не сообщается. Как ожидается, вскоре он предстанет перед судом.
В понедельник телекомпания CNN со ссылкой на информацию, полученную от органов правопорядка, сообщила, что несколько посылок, содержащих порох, продукты сгорания и другие потенциально взрывоопасные вещества, были направлены на военные объекты близ Вашингтона.
Из-за одной такой посылки были эвакуированы курсанты из здания Университета национальной обороны на базе Форт-Макнейр в столице. Схожие инциденты произошли на территории лаборатории ФБР в Куантико и на военной базе Форт-Белвур, которые расположены в штате Вирджиния.
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