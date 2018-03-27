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Картер назвал худшую ошибку Трампа
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Картер назвал худшую ошибку Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Экс-президент США 93-летний Джимми Картер назвал назначение Джона Болтона советником президента по национальной безопасности «одной из худших ошибок» американского лидера Дональда Трампа, сообщают американские СМИ.
Как сообщает издание USA Today, Картер назвал Болтона «воинственным деятелем», а его назначение «катастрофой для страны».
«Возможно, одной из самых худших ошибок, которые совершал президент Трамп с тех пор, как занял пост, стал прием на работу Джона Болтона, который долгое время выступал за войну с КНДР и даже за атаку на Иран и кто был одним из ведущих деятелей, которые продумывали решение о вторжении в Ирак», — передает РИА «Новости» слова Картера.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил об отставке своего помощника по нацбезопасности Герберта Макмастера, назначив на его пост бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона, который приступит к исполнению своих новых обязанностей с 9 апреля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в связи с назначением нового советника по нацбезопасности США рассчитывает, что в руководстве Белого дома будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от волны русофобии.
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