Картер назвал худшую ошибку Трампа 

«Возможно, одной из самых худших ошибок, которые совершал президент Трамп с тех пор, как занял пост, стал прием на работу Джона Болтона, который долгое время выступал за войну с КНДР и даже за атаку на Иран и кто был одним из ведущих деятелей, которые продумывали решение о вторжении в Ирак», — передает РИА «Новости» слова Картера.

Как сообщает издание USA Today, Картер назвал Болтона «воинственным деятелем», а его назначение «катастрофой для страны».