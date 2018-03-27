NYT: Трамп хочет вернуть экс-сотрудника Белого дома, обвиненного в бытовом насилии

По их сведениям, Трамп в беседах с помощниками и советниками стал все чаще упоминать Портера в контексте того, какую пользу он приносил в Белом доме. Президент США не скрывал, что после отставки экс-секретаря аппарата продолжал поддерживать с ним контакт и вообще не терял из виду. Глава государства не забыл, что Портер не только готовил ему программы визитов и речи, но и играл ключевую роль в формировании позиции администрации по таким вопросам, как пошлины на импорт сырья, товаров и услуг. Трамп советовался и часто общался с ним не менее двух часов в день.