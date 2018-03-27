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NYT: Трамп хочет вернуть экс-сотрудника Белого дома, обвиненного в бытовом насилии
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NYT: Трамп хочет вернуть экс-сотрудника Белого дома, обвиненного в бытовом насилии 

ТАСС 50 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет вернуть на работу бывшего секретаря аппарата Белого дома Роберта Портера, ушедшего в феврале в отставку после обвинений в бытовом насилии. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на три осведомленных источника.
По их сведениям, Трамп в беседах с помощниками и советниками стал все чаще упоминать Портера в контексте того, какую пользу он приносил в Белом доме. Президент США не скрывал, что после отставки экс-секретаря аппарата продолжал поддерживать с ним контакт и вообще не терял из виду. Глава государства не забыл, что Портер не только готовил ему программы визитов и речи, но и играл ключевую роль в формировании позиции администрации по таким вопросам, как пошлины на импорт сырья, товаров и услуг. Трамп советовался и часто общался с ним не менее двух часов в день.
По данным газеты, президент США понимает, что вряд ли сможет вернуть Портера в Белый дом, но мысли об этом не оставляет. Трамп стал особенно часто упоминать его имя во время масштабных кадровых перестановок в последние недели. Белый дом покинули глава Национального экономического совета Гэри Кон и директор по коммуникациям Хоуп Хикс, вместо уволенного Рекса Тиллерсона новым госсекретарем был назначен директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео. А ушедшего в отставку помощника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера сменит бывший постпред США при ООН Джон Болтон.
Роберт Портер в феврале добровольно покинул свой пост после того, как стало известно, что две бывшие жены обвинили его в жестоком обращении. Экс-секретарь аппарата Белого дома отрицал все обвинения в свой адрес, называя их возмутительными и ложными. Отставка Портера послужила основанием для ужесточения правил предоставления сотрудникам Белого дома доступа к секретной информации государственного значения. Реформу провел начальник аппарата сотрудников администрации Джон Келли.
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