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США заявили о владениях на Луне
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США заявили о владениях на Луне 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: globallookpress.com
Оборудование и места высадок американских миссий Apollo на Луне обладает «богатым научным и историческим значением», находящимся в собственности Америки, а другим странам следует согласовывать действия в космосе, которые могут помешать объектам США. На такое заявление Белого дома обратило внимание Popular Mechanics.
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В документе сообщается, что существующие правовые положения, в частности, «Договор о космическом пространстве 1967 года», должны заставить другие страны оставить в сохранности лунные объекты Apollo. «Любые действия в космосе, которые могут помешать космическим объектам США, включая оборудование на Луне, должны включать предварительные консультации с Соединенными Штатами», — говорится в докладе.
Там же отмечается, что «страна продолжает владеть и обладать юрисдикцией в отношении американского лунного оборудования, и другие государства могут нанести ущерб объектам США».
«Три площадки Apollo остаются научно активными, и все посадочные площадки дают возможность узнать об изменениях, связанных с долгосрочным воздействием созданных человеком систем в суровой лунной среде, — отмечается в докладе. — В настоящее время очень мало данных, которые описывают, какие эффекты экстремальных температур, лунной пыли, микрометеоритов, солнечной радиации и прочее оказывают влияние на такой искусственный материал».
В данный момент США — единственная страна, астронавты которой высаживались на Луну. Астронавты НАСА в рамках миссии Apollo в период с 1969 по 1972 года совершили шесть высадок на поверхность спутника Земли.
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