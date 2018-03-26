Экс-президент Картер выступил против импичмента Трампа

"Я бы предпочел, чтобы в отношении него (Трампа) не была начата процедура смещения с должности, чтобы ему дали возможность исполнять свои обязанности весь положенный срок, потому что, по моему мнению, он хочет хорошо выполнять свою работу", — сказал Картер. «И я готов помочь ему в этом, если смогу», — добавил 39-й президент США.