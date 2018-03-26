Экс-президент Картер выступил против импичмента Трампа 

Экс-президент США Джимми Картер отрицательно относится к идее импичмента нынешнего главы государства Дональда Трампа даже в том случае, если спецпрокурор Роберт Мюллер найдет доказательства нарушения им законов страны. Об этом бывший хозяин Белого дома заявил в интервью телекомпании CBS, передает ТАСС.
"Я бы предпочел, чтобы в отношении него (Трампа) не была начата процедура смещения с должности, чтобы ему дали возможность исполнять свои обязанности весь положенный срок, потому что, по моему мнению, он хочет хорошо выполнять свою работу", — сказал Картер. «И я готов помочь ему в этом, если смогу», — добавил 39-й президент США.
К импичменту время от времени призывают политические оппоненты Трампа — демократы, утверждающие, что победу на выборах в 2016 году он одержал только из-за «вмешательства России». На данный момент Мюллер предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.