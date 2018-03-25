Обама и Клинтон поддержали участников акций за ужесточение контроля над продажей оружия в США

Бывший президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон выразили поддержку участникам акций «Марш за наши жизни» (March for our lives), которые прошли по всей стране. «Мы с Мишель (Обамой) вдохновлены этими молодыми людьми, которые сделали так, что сегодняшние акции состоялись. Продолжайте в том же духе. Вы ведёте нас вперёд. Ничто не может устоять перед миллионом голосов, требующих перемен», — написал он в Twitter.

Клинтон в своём сообщении напомнила об инциденте в школе Паркленда, где 14 февраля произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.

«Слышать учащихся в Паркленде и по всей стране — это напоминание того, что возможно, когда наше будущее в правильных руках», — отметила бывший госсекретарь США.

24 марта на акции за ужесточение контроля над продажей оружия в США вышли сотни тысяч человек.