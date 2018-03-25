Ещё
Обама и Клинтон поддержали участников акций за ужесточение контроля над продажей оружия в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обама и Клинтон поддержали участников акций за ужесточение контроля над продажей оружия в США 

RT на русском 22 минуты назад
Бывший президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон выразили поддержку участникам акций «Марш за наши жизни» (March for our lives), которые прошли по всей стране. «Мы с Мишель (Обамой) вдохновлены этими молодыми людьми, которые сделали так, что сегодняшние акции состоялись. Продолжайте в том же духе. Вы ведёте нас вперёд. Ничто не может устоять перед миллионом голосов, требующих перемен», — написал он в Twitter.
Клинтон в своём сообщении напомнила об инциденте в школе Паркленда, где 14 февраля произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.
«Слышать учащихся в Паркленде и по всей стране — это напоминание того, что возможно, когда наше будущее в правильных руках», — отметила бывший госсекретарь США.
24 марта на акции за ужесточение контроля над продажей оружия в США вышли сотни тысяч человек.
Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни принял участие в марше, прошедшем в Нью-Йорке, в память своём друге Джоне Ленноне.
RT на русском: последние новости
Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру Помпео на пост госсекретаря Трампу рекомендуют выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля В США передумали ставить памятник советским лётчикам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель215
«Путин стал госсекретарем США»
США подошли к «самому опасному моменту в истории»84
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть257
Украина объяснила сдачу флота в Крыму110
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение