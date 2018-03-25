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Обама и Хиллари Клинтон поддержали участников маршей против оружия в США
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Обама и Хиллари Клинтон поддержали участников маршей против оружия в США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама выразил полную поддержку участникам протестов «Марш за наши жизни» (March for our lives), которые в субботу прошли в сотнях американских городов, поддержала протестующих и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.
"Я и Мишель вдохновлены этими молодыми людьми, которые сделали так, что сегодняшние акции состоялись. Продолжайте в том же духе. Вы ведете нас вперед. Ничто не может устоять перед миллионом голосов, требующих перемен", — написал экс-президент Обама в Twitter.
Экс-госсекретарь и бывший кандидат на пост президента Хиллари Клинтон также обратилась к участникам марша со словами поддержки.
"Слышать учащихся в Паркленде и по всей стране — это напоминание того, что возможно, когда наше будущее в правильных руках", — заявила Клинтон в своем микроблоге.
Акции в память о жертвах стрельбы в городе Паркленд (штат Флорида) проходят в субботу в 800 американских городах, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Хьюстоне. Также активисты собрались на митинги рядом с посольствами США в Лондоне, Стокгольме и Копенгагене. Общее число участников митинга пока не известно. В Вашингтоне, по оценке полиции, на марш вышли сотни тысяч человек.
Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Полиция заявила, что Круз признался в содеянном. На прошлой неделе суд выдвинул против Круза обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.
Michelle and I are so inspired by all the young people who made today’s marches happen. Keep at it. You’re leading us forward. Nothing can stand in the way of millions of voices calling for change.
— Barack Obama (@BarackObama) 24 марта 2018 г.
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