Экс-дипломат: США подошли к «самому опасному моменту в истории»

Бывший высокопоставленный американский дипломат, один из теоретиков внешней политики Соединенных Штатов Ричард Хаас заявил, что США в настоящее время переживают "самый опасный момент" в своей современной истории. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

" (Президент США) Дональд Трамп теперь настроен вести войну на 3 фронтах: политическую против (спецпрокурора) Боба Мюллера, экономическую против Китая / других торговых партнеров, а также фактическую против Ирана и / или Северной Кореи . Это самый опасный момент в современной американской истории — и в значительной степени это вызвали мы сами, а не какие-то события", — написал Хаас.

. @realDonaldTrump is now set for war on 3 fronts: political vs Bob Mueller, economic vs China/others on trade, and actual vs. Iran and/or North Korea. This is the most perilous moment in modern American history-and it has been largely brought about by ourselves, not by events. — Richard N. Haass (@RichardHaass) 23 марта 2018 г.

​Ранее Хасс в своей статье "Куда идти. Перестройка американской внешней политики", опубликованной в прошлогоднем июльско-августовском выпуске журнала Foreign Affairs, заявил, что в настоящее время Вашингтону нужна общая стратегия, выгодная самим США и их союзникам. Лозунг "Америка прежде всего" плох тем, что, чего доброго, каждая страна начнет ставить себя на первое место — и тогда не будет заботиться об американских интересах, только о своих, подчеркнул Хаас.

В мире в целом США должны вернуть себе роль ответственного акционера и не изолироваться от проблем. Не отказываться от программ международной помощи или борьбы за климат. Непредсказуемость во внешней политике хороша как тактика, а не стратегия. Международный порядок, сложившийся после Второй мировой, можно ремонтировать, но не следует разваливать полностью. И не следует забывать, сколько выгод этот порядок принес именно США, добавил эксперт.