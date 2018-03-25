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США подошли к «самому опасному моменту в истории»
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Экс-дипломат: США подошли к «самому опасному моменту в истории» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Джина Мун
Бывший высокопоставленный американский дипломат, один из теоретиков внешней политики Соединенных Штатов Ричард Хаас заявил, что США в настоящее время переживают "самый опасный момент" в своей современной истории. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
" (Президент США) Дональд Трамп теперь настроен вести войну на 3 фронтах: политическую против (спецпрокурора) Боба Мюллера, экономическую против Китая / других торговых партнеров, а также фактическую против Ирана и / или Северной Кореи. Это самый опасный момент в современной американской истории — и в значительной степени это вызвали мы сами, а не какие-то события", — написал Хаас.
​Ранее Хасс в своей статье "Куда идти. Перестройка американской внешней политики", опубликованной в прошлогоднем июльско-августовском выпуске журнала Foreign Affairs, заявил, что в настоящее время Вашингтону нужна общая стратегия, выгодная самим США и их союзникам. Лозунг "Америка прежде всего" плох тем, что, чего доброго, каждая страна начнет ставить себя на первое место — и тогда не будет заботиться об американских интересах, только о своих, подчеркнул Хаас.
В мире в целом США должны вернуть себе роль ответственного акционера и не изолироваться от проблем. Не отказываться от программ международной помощи или борьбы за климат. Непредсказуемость во внешней политике хороша как тактика, а не стратегия. Международный порядок, сложившийся после Второй мировой, можно ремонтировать, но не следует разваливать полностью. И не следует забывать, сколько выгод этот порядок принес именно США, добавил эксперт.
Ричард Хаас с 2003 года является президентом Совета по международным отношениям, ранее занимал пост директора по планированию политики в Государственном департаменте, был советником госсекретаря Колина Пауэлла.
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