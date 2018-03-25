Ещё
ВВС США нанесли удар по Ливии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВВС США нанесли удар по Ливии 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: af.mil
Воздушный удар был нанесен рядом с городом Убари на юге страны.
Боевые самолеты американских Военно-воздушных сил нанесли авиаудар по южной части Ливии неподалеку от города Убари. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Африканского командования ВС США.
Как объяснили американские военные, удар был нанесен по позициям террористов. Операция якобы была согласована со временным правительством Ливии, которое было номинально сформировано после гражданской войны в 2014 году и контролирует только часть страны, однако поддерживается Штатами.
«В координации с ливийским правительством национального согласия, силы США провели точный авиаудар вблизи Убари 24 марта, убив двух террористов», — сообщил представитель командования ВС США в Африке.
ТК «Звезда»: последние новости
В США отказались ставить уже согласованный памятник летчикам СССР Пентагон пытается понять, как противостоять новым российским ракетам Разведка США установила секретный канал связи с КНДР
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель332
Мафия глухонемых захватила Москву23
«Заперся в комнате, не мог спать»: Марков признался в домогательствах54
СМИ узнали о планах РФ в КНДР172
«Путин стал госсекретарем США»
Видео
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
Украина объяснила «принесение флота в жертву» в Крыму
Армия
04:15
Охота на Волков: Они убили Михаила Круга
Общество Статьи
05:38
«Тон Лондона является без надобности злобным»
В мире Статьи
03:34
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
Оружие Армия
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение