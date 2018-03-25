ВВС США нанесли удар по Ливии 

Воздушный удар был нанесен рядом с городом Убари на юге страны.

«В координации с ливийским правительством национального согласия, силы США провели точный авиаудар вблизи Убари 24 марта, убив двух террористов», — сообщил представитель командования ВС США в Африке.

Как объяснили американские военные, удар был нанесен по позициям террористов. Операция якобы была согласована со временным правительством Ливии, которое было номинально сформировано после гражданской войны в 2014 году и контролирует только часть страны, однако поддерживается Штатами.