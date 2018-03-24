Сотни тысяч американцев выходят на «Марш ради жизней»

В столице США Вашингтоне в субботу проходит масштабная акция за ограничение обращения оружия — «Марш ради жизней» ( March For Our Lives ). По оценке властей, акция соберет около полумиллиона участников. Возглавят шествие родственники и одноклассники жертв

SkyNews . Аналогичные акции протеста пройдут в субботу еще в 650 городах во всех 50 штатах страны.

Марш в Вашингтоне — реакция общественности на повторяющиеся трагедии, когда посторонние люди становятся жертвами стрелков, устраивающих бойню в людных местах. Участники марша намерены потребовать от конгресса США принять законы, ужесточающие контроль над оборотом огнестрельного оружия в стране. В США право владеть оружием прописано в конституции, и многолетние попытки предыдущего президента Барака Обамы ограничить его наталкивались на противодействие законодателей. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп , наоборот, призвал вооружать учителей, чтобы они могли дать отпор убийцам.

Как сообщила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, городские власти ожидают, что в этой акции будут участвовать примерно 500 тысяч человек. Они пройдут по Пенсильвания-авеню, которая протянулась от здания конгресса США до резиденции президента. Основная трибуна сооружена буквально в нескольких десятках метров от конгресса, отмечает ТАСС

Возглавят марш старшеклассники из школы «Марджори Стоунмэн Дуглас», находящейся в Паркленде (штат Флорида), где 14 февраля один из бывших учащихся этого заведения — 19-летний Николас Круз устроил кровавую бойню, убив 17 человек. Именно школьники из Паркленда стали инициаторами проведения акции в столице.

"Наше послание должностным лицам такое: вы либо за нас, либо против нас. Мы гибнем, пока взрослые дяди валяют дурака", — заявил телекомпании

ученик школы «Марджори Стоунмэн Дуглас» Кэмерон Каски. По словам его товарища Деметри Хота, «мы, школьники, стали жертвами бездействия нашего правительства». «Мы приехали в Вашингтон, чтобы напомнить политикам, что речь идет о наших жизнях, — добавил он. — Мы не будем больше молчать. Им придется с нами считаться».

в преддверие марша обнародовала данные проведенного ею анализа по случаям стрельбы в американских школах. С апреля 1999 года по настоящее время свыше 187 тысяч учащихся в 193 школах столкнулись с вооруженным насилием во время занятий. В стране ежегодно в среднем 10 школ становятся местами убийств с применением винтовок и пистолетов. При этом журналисты газеты не учитывали случаи стрельбы на территории школ до или после занятий, случайные выстрелы, которые не привели к ранениям, самоубийства учеников в зданиях учебных заведений, а также перестрелки в колледжах и университетах.

Критика Трампа не меняет законодательство

После трагедии в Паркленде президент Дональд Трамп, который в ходе избирательной кампании отстаивал право американцев на хранение огнестрельного оружия и публично заявлял, что правительство «не должно диктовать, какими видами оружия могут владеть порядочные люди», попал под волну критики.