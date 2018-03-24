Иран обвинил США в провокации

Иран назвал провокацией обвинения США в кибератаках в адрес своих граждан

"Эти обвинения незаконны и являются провокацией, — заявил Гасеми, чьи слова приводит агентство Tasnim. — Их нельзя оправдать. Это очередное доказательство того, как враждебно настроена действующая власть США ко всему иранскому народу". Обвинения, предъявленные США в отношении подозреваемых в кибератаках на американские университеты иранцев, "незаконны и являются провокацией". Такое мнение высказал в субботу официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми

Гасеми подчеркнул, что подобными действиями Вашингтон не сможет помешать научно-техническому развитию Ирана

23 марта американские власти предъявили обвинения девяти иранцам за кибератаки на 320 университетов в 22 государствах, ущерб от этих действий якобы составил порядка $3,4 млрд По утверждению США, "выкраденная информация использовалась Корпусом "стражей исламской революции" или была продана для получения выгоды Ираном".