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Иран обвинил США в провокации
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Иран назвал провокацией обвинения США в кибератаках в адрес своих граждан 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Обвинения, предъявленные США в отношении подозреваемых в кибератаках на американские университеты иранцев, "незаконны и являются провокацией". Такое мнение высказал в субботу официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми.
"Эти обвинения незаконны и являются провокацией, — заявил Гасеми, чьи слова приводит агентство Tasnim. — Их нельзя оправдать. Это очередное доказательство того, как враждебно настроена действующая власть США ко всему иранскому народу".
Гасеми подчеркнул, что подобными действиями Вашингтон не сможет помешать научно-техническому развитию Ирана.
23 марта американские власти предъявили обвинения девяти иранцам за кибератаки на 320 университетов в 22 государствах, ущерб от этих действий якобы составил порядка $3,4 млрд По утверждению США, "выкраденная информация использовалась Корпусом "стражей исламской революции" или была продана для получения выгоды Ираном".
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