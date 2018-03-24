NBC: ФБР не нашло связи с терроризмом в воспламенении машины на КПП базы ВВС в Калифорнии

Как проинформировала в четверг пресс-служба военного объекта, водитель автофургона марки Kia попытался без разрешения проехать на территорию базы. Машина воспламенилась, ускорила движение и врезалась в ограждение. Шофер погиб на месте.

Как уточнил агент ФБР, в автомобиле находились пять баков с пропаном и три емкости с горючим. Также были найдены обгоревшие корпуса трех сотовых телефонов.