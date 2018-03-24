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Американскую семью обнаружили мертвой в Мексике
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Американскую семью обнаружили мертвой в Мексике 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: ТАСС
В мексиканском курортном городе Тулум найдены тела четырех граждан США, которые были членами одной семьи, передает New York Post.
По данным издания, отца, мать и двух детей в возрасте 7 и 12 лет нашли в туристическом комплексе в Тулуме. Сообщается, что мексиканская полиция не обнаружила следов насильственной смерти на телах или в помещении.
В данный момент известно, что семья приехала в Мексику 15 марта. 21 марта они планировали вернуться в США, однако этого не произошло. После этого друзья семьи обратились в полицию.
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