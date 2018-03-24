Американскую семью обнаружили мертвой в Мексике

В мексиканском курортном городе Тулум найдены тела четырех граждан США , которые были членами одной семьи, передает New York Post.

По данным издания, отца, мать и двух детей в возрасте 7 и 12 лет нашли в туристическом комплексе в Тулуме. Сообщается, что мексиканская полиция не обнаружила следов насильственной смерти на телах или в помещении.