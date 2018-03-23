Отказ США и Грузии закрыть секретные тюрьмы разочаровал Россию

Москва разочарована отказом США Грузией закрыть секретные тюрьмы. Вашингтон и Тбилиси проголосовали против резолюции Совет ООН по правам человека о незамедлительном закрытии всех секретных тюремных заведений. К позиции США присоединился и ряд стран Евросоюза . Они при голосовании воздержались.

"Такое демонстративное пренебрежение принципами справедливого правосудия и, главное, гуманизма свидетельствует об истинном отношении этих стран к поощрению и защите прав человека в мире", — заявил департамент информации и печати МИД России

Кроме того, Москва призвала США, Великобританию и других участников так называемой «антитеррористической коалиции» раскрыть всю информации о нарушениях прав человека, проведения расследования всех инцидентов, сообщает "Интерфакс"

Боливией, Бразилией, Венесуэлой, Казахстаном, Киргизией, Китаем, Кубой, ОАЭ, Сирией, Таджикистаном и Эфиопией. Совет ООН по правам человека на 37-й сессии все же проголосовал 22 марта 2018 года за принятие резолюции «Целостность судебной системы». Этот проект был внесен российской делегацией и поддержан Белоруссией

По мнению Москвы, участники «глобальной антитеррористической коалиции» и их союзники, прикрываясь термином «войны с террором», скрывают нарушения прав человека, а также препятствуют проведению объективного и беспристрастного расследования всех противоправных инцидентов, а также привлечению к ответственности виновных.

"Отступления от этих критериев ведут к серьезным и системным нарушениям прав человека. Яркий тому пример — тюрьма на военной базе США в Гуантанамо, где к содержащимся без суда и следствия заключенным регулярно применялись и продолжают применяться пытки, — отметило российское внешнеполитическое ведомство. — В этой связи глубокую озабоченность вызывает недавнее решение администрации в Вашингтоне отказаться от ранее выраженного намерения ликвидировать эту тюрьму".